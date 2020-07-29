مايكروسوفت تُطلق تطبيقها الجديد Family Safety

Family Safety تطبيق جديد من مايكروسوفت لمستخدمي أندرويد و iOS والهادف لإدارة شاشة أطفالك عن بُعد.

أطلقت شركة مايكروسوفت اليوم تطبيق أمان العائلة الجديد Family Safety على نظامي أندرويد و iOS ، وفكرة التطبيق تتبلور في السماح لأولياء الأمور بمراقبة وإدارة وقت العائلة عن بعد، مع قدومه أيضًا بباقة من المميزات التي سنذكرها تباعًا في السطور القادمة، على رأسها، منح المستخدمين إحصاءات حول جهاز حاسوب الطفل وجهاز الإكس بوكس.

وهنا، سيُتيح لك تطبيق Family Safety مراقبة استخدام التطبيقات وزيارة مواقع الويب، أيضًا إرسال تقارير الاستخدام الأسبوعية، ومنحك إشعارات فورية عندما يقوم أطفالك بالشراء من متجر مايكروسوفت وإكس بوكس، وكل ذلك شريطة فقط استخدامك لمتصفّح مايكروسوفت إيدج.

طريقة استخدام تطبيق مايكروسوفت Family Safety

فيما يخص كيفية استخدام وإعداد التطبيق، ففي البداية ستحتاج إلى تنزيل التطبيق على جميع الأجهزة، بعد ذلك يمكنك إعداد فلاتر بحث للمحتوى، وأنوّه بالإشارة، أنه في حالة استخدام اطفالك لمتصفّح غير متصفّح إيدج، فيمكنهم بسهولة البحث عن الأشياء التي لا يريدونك أن تراها، وهذا أكبر نقطة سلبية في Family Safety.

عمومًا، لإعداد قيود التطبيق، ستحتاج إلى إضافة أطفالك من الشاشة الرئيسية، وبعد انضمامهم إلى مجموعة العائلة، اطلب منهم الانتقال إلى الإعدادات وتشغيل خيار “الإبلاغ عن الأنشطة”، كما وسيطالبك التطبيق أيضًا بتمكين إعدادات إمكانية الوصول وحدود الاستخدام في هاتف أطفالك، وذلك من خلال النقر على الملف الشخصي لطفلك في التطبيق، ومن ثم الضغط على خيار تقرير وقت الشاشة بهدف الاطلاع على قائمة التطبيقات المثبتة على أجهزتهم.

وبالنقر على تطبيق معين ستتمكّن من تعيين حد زمني أو حظر لهذا التطبيق، كما ويمكنك تحديد عدد ساعات وأيام الأسبوع للسماح باستخدام التطبيق، فضلًا عند إعداد الإطار الزمني لليوم الذي يمكنهم فيه استخدام التطبيق، وفي حالة فتح طفلك لأحد التطبيقات المحظورة، فإنه فورًا سيُغلق مع إشعار يطلب منهم الحصول على إذن من ولي الأمر لاستخدام التطبيق.

أخيرًا، بما أن نظام iOS لا يسمح بحظر وتقييد التطبيقات من خدمات وتطبيقات تابعة لجهات خارجية، فإن تطبيق Family Safety المجاني بالكامل، سيكون ذا أهمية أكبر على أندرويد وويندوز.

المصدر:

Microsoft.