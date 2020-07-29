سبوتيفاي تزيد خسائرها بالرغم من نمو الاشتراكات المدفوعة 27%

كشفت خدمة البث الصوتي سبوتيفاي عن نتائجها المالية الجديدة والتي كانت أبرز أرقامها ليست أرباحها وخسائرها، بل عدد مشتركيها الجدد، وبخاصة ذوي الاشتراكات المدفوعة حيث حققت نمو بنحو 27%.

الآن لدى سبوتيفاي 299 مليون مستخدم بنمو 29% مقارنة بالعام الماضي، منهم 138 مليون مشترك بحساب مدفوع.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى تغير عادات الاستماع لدى المستخدمين حيث أصبح هناك إقبال متزايد على البودكاست حيث ارتفع عدد المشتركين الذين يستمعون إليه إلى 21%، لكن تصاعف عدد الحلقات والبرامج التي يستمع إليها نفس هؤلاء المشتركين بالتالي أصبحوا يقضون وقت أطول في استهلاك البودكاست بدلاً من الموسيقى.

وقفزت خسائر سبوتيفاي الصافية خلال الربع الأخير إلى نحو 356 مليون يورو مقارنة مع 76 مليون يورو العام الماضي من عائدات إجمالية 1.89 مليار يورو، بالرغم من ارتفاع إيراداتها من الاشتراكات المدفوعة بنحو 17%، إلا أن عائدات الإعلانات تراجعت بنحو 21% بسبب فيروس كورونا.

وتتوقع الشركة أن تضيف 2-6 مليون مشترك مدفوع خلال الربع القادم، وتقلص خسائرها إلى ما بين 70-150 مليون يورو.

المصدر:

Spotify