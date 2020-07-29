جوجل تفاوض لدفع خدماتها أكثر في هواتف سامسونج

تجري مفاوضات مكثفة بين جوجل و سامسونج وذلك للتركيز أكثر على خدمات عملاقة البحث الأميركية في هواتف الشركة الكورية وذلك بمقابل رسوم معينة تدفعها الشركة الأمريكية.

بحسب بلومبيرغ فإن صفقة ستجري بين الشركتين وذلك للتركيز أكثر وترويج خدمات جوجل لاسيما مساعدها الصوتي ومتجر التطبيقات في هواتف سامسونج بدلاً من خدماتها البديلة مثل متجر جالكسي والمساعد Bixby.

لسنوات حاولت سامسونج أن تعزز بدائلها وحلولها لتخفف من اعتمادها على جوجل، فكان لديها خدماتها الخاصة بها جنباً إلى جنب مع خدمات جوجل، مع فارق المنافسة والجودة الكبير بينهما.

ومع إطلاق Bixby حاولت سامسونج بكثافة أن تدفع مستخدميها لاعتماده بدلاً من مساعد جوجل الصوتي، حتى أنها خصصت له زراً حقيقياً وهي خطوة جريئة للغاية قد تؤثر سلباً في مبيعات الهاتف.

لم تكشف أية تسريبات عن قيمة الصفقة، لكنها ستكون على نمط مشابه لاتفاق جوجل مع آبل لجعل محرك بحثها افتراضياً في متصفح سفاري وقيمته مليارات الدولارات.

المصدر:

Bloomberg