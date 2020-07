جوجل تختبر ميزة سياق الأحداث لفهم الأخبار أفضل

بدأت شركة جوجل باختبار ميزة جديدة في محرك البحث خاصتها تتيح للمستخدمين فهم سياق الأحداث والصورة الكبيرة بشكل أفضل عند الاطلاع على خبر تفصيلي.

الميزة الجديدة تظهر على شكل بطاقة تحت اسم for context وتقوم بعرض رابط أخبار أخرى متعلقة بنفس موضوع خبرك لتعطيك نظرة شمولية أكثر حول الخبر.

وبدأت جوجل باختبار ميزتها على الهواتف الذكية أولاً، فلو بحثت عن موضوع ما في محرك البحث، فإنه يعرض أولاً بطاقة Top Stories وفيها روابط من أفضل وأحدث المصادر، وتحتها هناك بطاقة for context التي تظهر رابط خبر آخر مرتبط بالخبر الذي تبحث عنه.

وهنا تستعرض جوجل قدرات خوارزمياتها على فهم مضامين الأخبار وعلاقتها ببعضها وبذلك تجعل تجربة المستخدم أفضل وأسهل لتركز على جودة النتائج وليس فقط عرضها.

هذه الميزة تذكرنا بما توفره فيس بوك من خلال ميزة “حول هذا المحتوى” والتي تعرض محتوى آخر تم نشره سابقاً من نفس الموقع ومتعلق بالمحتوى الذي تتصفحه.

new feature within the top stories carousel "for context"

a second link to the same source (here Forbes and cnet)#google #mobile #serp #news pic.twitter.com/B7KDKSmChz

