بعد إطلاقها على iOS متصفح كروم يعمل على ميزة القراءة لاحقًا على سطح المكتب

لأكثر من ثلاث سنوات، كان بإمكان حملة أجهزة iOS الاستفادة من ميزة القراءة لاحقًا عبر متصفح كروم ، والغريب في الأمر، أن جوجل لم تهتم في إطلاق هذه الميزة على أنظمة التشغيل الأخرى، وخاصةً أنظمة سطح المكتب ، ولكن يبدو أن هذا الأمر على وشك التغيير، حيث تم رصد هذه الميزة في إصدار المتصفح على ويندوز وماك وكروم ولينكس.

بدوره، تتوفّر هذه الإضافة كعلامة في نسخة كروم كناري 86، وسوف تسمح للمستخدمين بحفظ علامات التبويب لوقت لاحق، ومع ذلك، يجب الأخذ بالاعتبار بأن هذه الإضافة ما زالت في مراحلها المبكرة، ومع ذلك، الجميع سيكون سعيد بها.

في سياق آخر، لربما إذا كنت مستخدم أندرويد تتسائل متى سترى هذه الميزة، لحسن الحظ، يمكنك الاستعانة بميزة التنزيل الحالية لإعادة إنشاء هذه الوظيفة، وما عليك سوى التوجه إلى زر قائمة كروم عند عرض المقالة التي تريد حفظها ومن ثم النقر فوق رمز التنزيل، بعد ذلك يمكنك التوجه إلى التنزيلات الخاصة بك والفلترة حسب الصفحات لرؤية جميع مواقع الويب المحفوظة.

أخيرًا، نأمل بأن يكون فريق متصفح كروم يعمل على هذه الميزة المفيدة، لتكون الخطوة الأولى نحو إضافة ميزة القراءة لاحقًا عبر الأنظمة الأساسية التي يعمل عليها متصفّح جوجل.

المصدر:

chromium review googlesource