إطلاق فلاتر بحث جوجل بلاي لعدد أكبر من المستخدمين حول العالم

عندما نُفكّر بأن جوجل نجحت في فهرسة معظم الويب وجعلت من السهل العثور على أي صفحة أو صورة أو فيديو مع الكثير من الخيارات لتقليص البحث، وبنفس الوقت، نشاهد بحث جوجل بلاي والذي هو أيضًا من جوجل، فصراحةً هناك فرق بين الثرى والثريا، ومع ذلك، نأمل بأن تكون خاصية فلاتر بحث جوجل بلاي قادرة على حل المشكلة ولو قليلًا.

بالنسبة لهذه الخاصية، فقبل بضع سنوات من الآن، رأينا جوجل تختبرها في متجرها بلاي، ولكن بدون أسباب أو أي توضحيات، تخلّصت منها وتُرك المستخدمين يتسائلون عمّا إذا كانت هناك فرصة أخرى لرؤيتها، حتى أتى شهر مايو الماضي، ولكن لعدد محدود من المستخدمين.

الآن، يبدو أن جوجل قد وسّعت نطاق الدعم لفلاتر البحث في متجر بلاي، حيث أصبحت متاحة للعديد من المستخدمين وفي بلدان مختلفة، وهذا مؤشر قوي عن نية الشركة إطلاقها للجميع في وقت لاحق من الآن، مع الإشارة ان هذا الدعم من جهة الخادم، وهي متاحة في إصدار 21.0.17 الذي يعود لتاريخ 15 يوليو الحالي.

وتوضحيًا أكثر لهذه الفلاتر، فحاليًا هي غير متسقة، حيث في بعض الأحيان، سترى فلترًا واحدًا 4.5+ نجمة، ولا شيء آخر، وفي أوقات أخرى، ستجد كلًا من فلاتر 4+ و 4.5+ نجمة، بالإضافة إلى الفلاتر للتطبيقات المميزة أو الجديدة.

وإذا كانت الكلمة التي تبحث عنها هي اسم علامة تجارية معروفة مثل واتساب، فلن ترى أي فلتر، أما إذا أضفت مثلًا عبارة “أداة واتساب” ستحصل على الفلاتر، وفي هذه الحالة، يمكنك تحديد العديد من الفلاتر كما تريد من الخيارات المعروضة وذلك للمساعدة في تضييق النتائج قدر الإمكان.

أخيرًا، نأمل أن يتسع دعم فلاتر بحث جوجل بلاي للجميع، والأهم من ذلك، رؤية فلاتر تخدم مصلحة المستخدمين دون غيرهم، على سبيل المثال، فلاتر التطبيقات المجانية أو التطبيقات الخالية من الإعلانات، أو حتى فلاتر لأرقام التنزيل أو افضل التطبيقات أو حجم التطبيقات بالميغابايت.