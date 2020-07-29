أخيرًا لعبة EVE Echoes قادمة على أندرويد الشهر القادم

كانت لنا سلسلة طويلة من المقالات فيما يتعلق بلعبة EVE Echoes ، حيث أطلقت الشركة وعودات عدّة بنيتها اطلاقها ولكن هذا لم يحصل، حتى أنه كان هناك تأخير في تطويرها وبنائها، فعلى سبيل المثال، قدّمت شركة CCP Games “صاحبة اللعبة” أوّل إصدار ألفا في أغسطس من العام الماضي، بعد ذلك وتحديدًا في شهر ديسمبر من نفس العام، أتاحت أوّل إصدار تجريبي لها، مع اطلاق نوايا بإطلاقها في الربع الأوّل من العام الحالي.

لتظهر الشركة مرّة أخرى وتُعلن تأجيل إطلاق لعبتها في أغسطس القادم، وكان السبب متعلق بجائحة كورونا عافانا الله منها جميعًا، وقد أبقت الشركة على وعودها، حيث أعلنت الآن ورسميًا عن إطلاقها لـ لعبة EVE Echoes يوم 13 اغسطس القادم.

أخيرًا، أشارت CCP Games بفتح التسجيل المسبق للعبة في موقعها الرسمي، ومنه سيستفيد الشخص من فتح أقفال بعض المشتريات الدخلية فور إطلاقها للجميع، مع العلم أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل، زادت فرص فتح مكافآت أكثر.

التسجيل المسبق في لعبة EVE Echoes .

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