Facetune Video تطبيق جديد لتحسين فيديوهات السيلفي

لربما تكون على دراية بل حتى تستخدم تطبيق Facetune الشهير بتحرير صور السيلفي ، واليوم أعلن القائمون عن التطبيق عن إطلاق تطبيق آخر يحمل اسم Facetune Video وكما هو ملاحظ سيكون خاص بمقاطع فيديو السيلفي، بعبارة أخرى، سيُساعدك التطبيق على تحسين مقاطع الفيديو الذاتية.

أمّا فيما يخص بإمكانية الاستخدام، ما عليك سوى تحديد مقطع الفيديو المراد تحريره، بعد ذلك ستُلاحظ بدء التطبيق في تكرار الفيديو لكي تتمكّن من البدء في تطبيق التغييرات في الوقت الحالي، على أن يكون هناك مجموعة متنوعة من الخيارات للعمل معها، مثل تغيير سطوع الفيديو أو تنعيم بشرتك أو تبييض الاسنان، فضلًا عن تحرير حواس الوجه من انف وعين وأكثر.

في نفس السياق، يُقدّم تطبيق Facetune Video شريط تمرير على الشاشة لضبط مدى قوة ظهور التأثير المطلوب في الفيديو، وإذا كنت تريد مقارنة تغييراتك بالفيديو الأصلي، فهناك زر تبديل يمكنك الضغط عليه مع الاستمرار.

أخيرًا، هذا التطبيق متوفّر في الوقت الحالي على نظام تشغيل iOS فقط، مع إشارة فريق عمل التطبيق نيتهم إطلاقه على اندرويد لاحقًا، ويجب أن تعلم بأن التطبيق مجاني للتحميل، مع وجود بعض الادوات التي تحتاج منك الدفع مقابل الاشتراك، سواء اسبوعيًا أو شهريًا أو مدى الحياة ولمرة واحدة، ويمكنك التعرّف عليها من داخل التطبيق.

تحميل تطبيق Facetune Video.