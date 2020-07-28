هيئة الاتصالات السعودية تكشف تخطي قيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل لملياري ريال

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن تخطي القيمة المالية الإجمالية للطلبات عبر تطبيقات التوصيل أكثر من ملياري ريال منذ بداية جائحة كورونا في المملكة العربية السعودية، وذلك بوصول إجمالي الطلبات إلى 26 مليون طلب، بنسبة زيادة تصل إلى 250% مقارنةً ببداية الجائحة.

وأشارت الهيئة إلى أن منطقة الرياض استحوذت على 46% من مجمل الطلبات، تلتها مكة المكرمة بنسبة وصلت 26%، فيما شهدت المنطقة الشرقية نسبة 13% من الطلبات. كما كشفت الهيئة عن ارتفاع عدد تطبيقات التوصيل المسجلة لديها منذ البدء في تطبيق قرار منع التجول إلى 310% بواقع 41 تطبيقًا تقدم خدماتها في 246 مدينة ومحافظة في جميع أنحاء المملكة.

وقد دعت الهيئة المستفيدين من الجمهور للتعرف على قائمة التطبيقات المسجلة لديها عبر مطالعة القائمة المنشورة على موقعها الإلكتروني https://www.citc.gov.sa/list.

كانت هيئة الاتصالات السعودية ومنذ بدء جائحة كورونا قد قامت بوضع آليات حوكمة دقيقة لضمان فاعلية هذا القطاع من خلال وضع الضوابط والأطر التنظيمي وبالشراكة مع العديد من الأجهزة الحكومية؛ وذلك لتحسين كفاءته التشغيلية، رفع طاقته الاستيعابية، وتأهيل تطبيقات التوصيل من الناحية التنظيمية والتشغيلية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على مختلف التطبيقات منذ بداية الجائحة.

ويأتي هذا من خلال إعادة هيكلة عمل قطاع تطبيقات خدمات التوصيل وجعله أحد المستهدفات الرئيسية للهيئة، وذلك بالتعاون المشترك مع وزارة التجارة بإطلاق مبادرة استهدفت ربط المتاجر التموينية والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية بتطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة؛ بهدف ضمان إيصال احتياجات المستفيدين لمنازلهم بكل يسر وسهولة كما تقول.

إليكم أرقام هيئة الاتصالات السعودية حول تطبيقات التوصيل خلال جائحة كورونا: