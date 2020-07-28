معرض إلكترونيات المستهلك CES2021 يُعقد في موعده لكن افتراضيًا

أعلنت مؤسسة CTA المنظمة لمعرض إلكترونيات المستهلك العالمي CES عن عقدها نسخة العام القادم 2021 افتراضياً لتلغي بذلك الحدث الواقعي المعتاد عقده في فبراير في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وجاء في إعلان الشركة أنها اتخذت هذا القرار بسبب فايروس كورونا ولتجنب أي عوامل قد تلعب دورًا في انتشار الفايروس وتحمي بذلك الضيوف والمضيفين؛ لتبدو الأسباب بمجملها مشابهة تمامًا للدوافع التي أدت لإلغاء CES2020 فبراير الماضي.

ووعدت المؤسسة أن يمثل المعرض _بالرغم من عقده بشكل افتراضي_ تجربةً مثيرة جديدة حسب تعبيرها بيد أنها لم توفد أي بيانات تفصيلية حول هذا التصريح المثير وماهية الشيء الجديد التي ستتبناه في عقده المعرض هذه المرة ليظهر بصورة مشوقة وفريدة!

ويذكر أن CTA كانت تخطط حتى فترة قريبة لعقد معرض CES2021 بحضور شخصي لكافة مكوناته مع توفير خيار المشاركة الافتراضية للشركات بشكل اختياري.

لكن في ظل إلغاء الكثير من المؤتمرات الكبيرة خلال العام وعدم وجود رؤية شافية لما ستؤول عليه الأمور مستقبلاً، تكون المؤتمرات الافتراضية الحل الأنسب للشركات والأمثل اقتصادياً وصحياً على حد سواء.

المصدر

The Verge