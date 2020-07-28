لوحة Gboard تدعم لصق الصور في الحافظة وتستبدل شربط البحث بعدستها

خلال الأشهر القليلة الماضية، كثّفت جوجل جهودها بخصوص لوحة مفاتيح Gboard ، وكانت معظم الإضافات من جهة الخادم دون سجل تغيير على صفحتها الخاصة، فعلى سبيل المثال، كان هناك الوضع المظلم والكتابة الذكية واقتراحات الحافظة، والآن هناك إضافتين جديدتين، وهما دعم لصق الصور في الحافظة، واستبدال شريط البحث بعدسة جوجل.

نسخ الصور يصل لوحة مفاتيح Gboard

فيما يخص الإضافة الأولى، فقد كانت اللوحة تدعم فقط نسخ النص ولصقه، أما الآن فهناك الدعم للصور، وبالمناسبة، بدءًا من إصدار كروم 84 مع إصدار اندرويد 10 فأحدث “وربما لإصدارات أقل”، يجب أن يتوفر خيار نسخ الصورة عند النقر مع الاستمرار، وإذا لم تشاهده، توجّه إلى chrome: // flags وابحث عن علامة Copy Image ومن ثم تمكينها وصولًا إلى إعادة التشغيل.

أيضًا، يجب أن تعرف بأن هذه الميزة لا تدعم كل التطبيقات، ولكن ما هو مؤكد أنها تدعم كلٍ من جي مايل وانستجرام وتيليجرام وسيجنال ومستندات جوجل وفيسبوك وواتساب وتويتر وسكايب وفايبر ولاين وجوجل ماسنجر والمزيد.

إزالة وظيفة بحث جوجل

التغيير الثاني في Gboard هو إزالة وظيفة بحث جوجل، التي كانت جزءًا لا يتجزأ من لوحة المفاتيح لسنوات، واستبداله بخاصية عدسة جوجل التي تُعد افضل من شريط البحث، هذا لو تم قياسه على استخدامي الشخصي.

عمومًا، بمجرد تحديد خيار Lens الجديد في Gboard، سيتم تحميل واجهة التطبيق مباشرة في وضع مسح النص، وبعد تحديد النص الخاص بك، تظهر فقاعة إرسال سهلة الاستخدام إلى لوحة المفاتيح وسيتم لصق النص بدلًا منك وعودة الأمور إلى طبيعتها، وكل هذا في نقرة واحدة وبسرعة فائقة وأكثر فاعلية.

أخيرًا، كلتا الإضافتين الجديدين متاحتين في إصدار Gboard 9.5.11 فأحدث، على أن يكون أحدث إصدار يحمل رقم 9.616، بالتالي، يُفهم من ذلك أن التمكين جاء من طرف الخادم ، وفي حالة عدم مشاهدتهما، فيمكنك تحميل أحدث إصدار APK من لوحة Gboard من هنا، مع الأخذ بالاعتبار باحتمال عدم حصولك عليهما إلّا في حالة الانتظار.