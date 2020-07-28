لعبة السباق اللانهائي Faily Brakes 2 متاحة الآن على أندرويد

أوجدت شركة Spunge Games مكانة مرموقة لنفسها بفضل سلسلة ألعابها Faily ، فهناك ألعاب Faily Tumbler و Faily Breaks، والأخيرة قد حصدت الاهتمام الأكبر من قبل المستخدمين، واليوم أتاح فريق العمل النسخة الثانية من اللعبة التي تحمل اسم Faily Brakes 2 لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد عبر متجر جوجل بلاي.

وكما هو الحال مع سلسلة ألعاب الشركة، ستكون وظيفتك أن تسابق على الطريق السريع في محاولة لمعرفة المدى الذي يمكنك الوصول إليه، وكما أشرنا تُعد Faily Brakes 2 لعبة عداء لا نهاية لها، أيضًا تُقدّم اللعبة عالم Faily المعاد تخيله الذي يجلب معه الكثير من المنعطفات والأنفاق والكهوف والحقول، مما يضمن بيئة موسعة عن النسخة الأولى للعبة.

والأهم من ذلك، قدّمت الشركة في هذا الإصدار خاصية المركبات القابلة للتدمير ويصاحبها ذلك مزيج من التأثيرات، مما إحساسًا بالواقعية، ناهيك عن الكثير من الحوادث المذهلة، وفي النهاية، يتم إحراز التقدم من خلال ترقية أداء سيارتك، مع الإشارة، أن اللعبة تتضمّن أيضًا وضع سباق الشبح والموجّه لأولئك الذين يفضلون لعب تجارب الوقت.

أخيرًا وعلى الرغم من إطلاق اللعبة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد على متجر جوجل بلاي، إلّا أن اللاعبون قد أشاروا إلى وجود بعض مواطن الخلل، ومع ذلك، فهي متاحة للتحميل الآن وبشكل مجاني مع دعمها لمشتريات داخلية اختيارية.

تحميل لعبة Faily Brakes 2.