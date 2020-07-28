كوالكوم تطلق تقنية تشحن 50% من بطارية هاتفك خلال أقل من 5 دقائق

على اعتبار أن تطوير تقنيات تخزين الطاقة تحتاج لزمن طويل حتى تنتقل من المختبرات إلى الأسواق، فإن الشركات تعمل دائماً على تطوير تقنيات الشحن السريع ، واليوم سنتعرف على جديد شركة كوالكوم.

أعلنت عملاقة صناعة المعالجات الأميركية كوالكوم عن تقنية جديدة للشحن السريع سمتها Quick Charging 5 (QC 5) وتدّعي أنها قادرة على شحن 50% من بطارية سعتها 4500 ميلي أمبير خلال أقل من خمس دقائق، وتشحنها بالكامل 100% خلال أقل من 15 دقيقة.

تعمل هذه التقنية عبر الشحن الثنائي مع التعرف الذكي والتكيف بموجبه حسب حالة كل بطارية وتوفر إدارة أفضل للحرارة حيث أنها 4 مرات أسرع لكنها 10 درجات حرارة أقل.

وستدعم كوالكوم هذه التقنية في معالجاتها للهواتف الذكية الرائدة مثل سناب دراغون 865 و 865+ والمعالجات التي ستطرحها مستقبلاً.

وستوفر هذه التقنية دعماً لتصنيع شواحن سريعة باستطاعة تصل لأكثر من 100 واط.

أولى الشركات التي ستطلق هاتف ذكي يدعم تقنية الشحن السريع الجديدة ستكون شاومي وذلك حسب تأكيد نائب رئيس الشركة. وستتاح بعدها في هواتف كل الشركات الراغبة بها.

يذكر أن شركة أوبو كانت قد كشفت عن تقنية شحن سريع باستطاعة 125 واط، وكذلك فيفو لديها تقنية شحن سريع باستطاعة 120 واط، وحصلت شركة شاومي على ترخيص بشاحن 120 واط في الصين بالتزامن مع بدء تصنيع شواحن 100 واط قبل أيام.

المصدر:

Qualcomm