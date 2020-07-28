تيليجرام يتيح إضافة فيديو للحساب الشخصي ومشاركة ملفات حتى 2 جيجابايت وغيرها

أعلنت منصة تيليجرام عن تحديث كبير على مختلف المنصات جلب معه مزايا مهمة بينها مشاركة الملفات بحجم حتى 2 جيجابايت.

ويضيف التحديث مزايا أخرى مثل اختيار مقطع فيديو للحساب الشخصي واختيار صورة شخصية منه للحساب، الصور الدلالية المصغرة في المحادثات، واحصائيات المجموعات، بجانب إضافة المزيد من رموز الإيموجي المتحركة، تحسين محرر الصور، وتحسين ميزة البحث عن مستخدمين قريبين، وغيرها.

فيديو الحساب الشخصي وتحسين محرر الوسائط

اعتدنا على رؤية المستخدم يوم بإضافة صورة شخصية لحسابه للدلالة عليه، لكن تيليجرام ستسمح الآن بإضافة فيديو شخصي كذلك.

وتتسم الميزة بأنها تسمح بتصوير مقطع قصير أو رفعه من هواتفهم ومن ثم تحريك الإطارات واختيار أنسب صورة من الفيديو.

إمكانية تحديد الصورة من خلال الفيديو ستكون عبر محرر الوسائط الذي سيتيح كذلك التعديل على الصورة المختارة للحساب.

وبجانب ذلك، فقد حصل محرر الوسائط على خيار “تنعيم البشرة” بالصور لتحويلها أكثر نضارة قبل ارسالها أو تحديدها كصورة شخصية.

الصور الدلالية المصغرة في قائمة محادثات تيليجرام

واحدة من المزايا الجميلة التي حملها التحديث تتيح للمستخدمين معرفة شكل الصورة المرسلة في المحادثة قبل فتحها وقراءة المحادثة.

كان التطبيق في السابق كغيره يوضح أن هناك صورة مرسلة، لكن بالتحدث الجديد أصبحت هناك صورة مصغرة للدلالة على الصورة المرسلة بجانب كلمة صورة، وبالتالي تسمح للمستخدمين أخذ انطباع عنها دون الحاجة لفتح المحادثة سريعًا.

تصفية المحادثات من جهات الاتصال الجديدة

أصبح بإمكان المستخدمين تصفية “فلترة” قائمة المحادثات من الحسابات بحسب إذا كانت ضمن الأرقام المسجلة على الهاتف أو الأرقام الخارجية.

كما ستسمح الميزة بأرشفة أو كتم المحادثات الجديدة بشكل تلقائي عند تفعيل الخيار من الإعدادات وذلك لتجنب الازعاج.

هذه الميزة ستسمح بتقليل التشويش ضمن قائمة المحادثات الأساسية، وبالتالي منح المستخدم راحة في عمله واختيار وقت مناسب للمحادثات الخارجية.

مزايا أخرى جلبها تحديث تيليجرام

حصل تيليجرام على عدة مزايا إضافية بينها تحسين ميزة العثور على الأشخاص القريبين ” People Nearby”، فعند استخدام هذه الميزة سيبدأ التطبيق بتوضيح المسافة التي تبعد بين مع الأشخاص الأخرين، وسيقترح بعض الملصقات اللطيفة لإرسالها عند الرغبة ببدء محادثة.

ميزة إضافية مهمة لمدراء المجموعات التي تحتوي أكثر من 500 مشترك توفر لهم احصائيات متكاملة عن النشاط ومعدل النمو بالاستخدام.

وبجانب ذلك، فقد جلب التحديث خاصية تسمح بقص صورة عادية أو متحركة من فيديو وارسالها ضمن المحادثة على أندرويد.

كذلك، أضاف التحديث مجموعة جديدة من رموز الايموجي المتحركة، وإمكانية تشغيل أكثر من حساب على نفس الجهاز على سطح المكتب.

المصدر:

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