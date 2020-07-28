استراليا توجه اتهامات لجوجل بجمع بيانات المستخدمين دون تصريح واضح

رفعت حكومة استراليا دعوى قضائية جديدة ضد شركة جوجل والثانية في فترة لا تتجاوز العام تتهم فيها الشركة الأمريكية بالتحايل في عملية جمع بيانات المستخدمين الاستراليين دون أخذ موافقة صريحة منهم للقيام بذلك.

حيث قالت الجهة المخولة بمراقبة القطاع التقني وحماية بيانات المستخدمين في استراليا _هيئة المنافسة والمستهليكن (ACCC) بأن جوجل لا تقوم بالحصول على موافقة صريحة من المستخدم لجمع البيانات حسب نص البيان.

حيث استشهدت الهيئة بتعديل سياسة جوجل لعام 2016 حيث بدأت حينها الشركة بجمع بيانات مالكي حسابات الشركة ونشاطاتهم من مواقع غير تابعة لها. والتي كانت تجمع عبر شركة DoubleClick التقنية الخاصة بخدمات الإعلان ويتم حفظها بشكل منفصل دون أن ترتبط بحسابات جوجل للمستخجمين

إلا أنه في عام 2018 استحوذت جوجل على الشركة “DoubleClick” وبناءً على ساسية الشركة لعام 2016 فإن بيانات المستخدمين في كلتا الشركتين ستكون موحدة وتتبع مصدر واحد، مما يعني استخدامها لهذه البيانات من أجل الوصول لإعلانات أكثر تخصيصاً وتحقيق مبيعات أكبر.

ووفقاً لـ ACCC فإن مالكي حسابات جوجل قد واجهوا نوافذ منبثقة في الفترة الممتدة من يونيو 2016 حتى ديسمبر 2018 وهي عبارة عن “ميزات اختيارية” تبين كيفية جمع الشركة لبيانات المستخدم؛ يحيث تحوي خيار للموافقة على الإجراء وفي حال النقر على هذا الخيار ” انا موافق” تبدأ الشركة بجمع بيانات دقيقة حول المستخدم تشمل بياناته وهويته الشخصية.

من جانبها علقت الشركة الأمريكية على دعوى الهيئية معربة عن اعتراضها ونافية الادعاءات الموجهة إليها: حيث قالت أن طلبات تصريح جمع البيانات تأتي بصورة اشعارات واضحة وسهلة الفهم.

ونظراً لحداثة القضية لا يمكن التنبؤ بعد بمجرياتها وإلى أين ستؤول الأمور لكن قد تضطر جوجل لدفع غرامة مالية في حالة إدانتها بجوار القضية الأولى ضدها التي تتهمها فيها الحكومة الاسترالية بتتبع موقع مستخدمي نظام الأندرويد دون علمهم.

المصدر:

Engadget