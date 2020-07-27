واتساب تقترب من دعم تشغيل نفس رقم الهاتف على أكثر من جهاز

واحدة من أكثر المزايا طلباً في خدمة واتساب قد نراها قريباً، وهي إمكانية استخدام نفس رقم الهاتف على أكثر من جهاز، وهو ما توفره تيليغرام ما يجعله منافساً قوياً من هذه الناحية.

ظهرت في نسخة تجريبية على أندرويد من واتساب تحمل الرقم 2.20.196.8 خيار جديد ضمن قائمة الأزرار الثلاثة يدعى Linked Devices يمكن للمستخدم من خلاله إدارة أجهزته المختلفة التي يستخدم فيها واتساب بنفس رقم الهاتف.

من خلال هذه القائمة يمكنك إضافة حتى 4 أجهزة مختلفة تملكها تستخدم فيها الخدمة بنفس الرقم. ويمكن منها أيضاً إزالة أيّ من تلك الأجهزة واستبدالها بجهاز آخر، وأيضاً معرفة آخر اتصال لها بالانترنت.

لا معلومات بعد إن كانت هذه الميزة تحتاج للمزامنة اللحظية أيضاً كما هو الحال في واتساب ويب، حينها ستكون الفائدة محدودة منها، ونأمل أن توفرها بدون الحاجة لاتصال أي من أجهزة المستخدم الأخرى بالانترنت.

بالطبع مازالت الميزة قيد التطوير والاختبار ولا معلومات بعد عن موعد إطلاقها رسمياً، لكن طالما أنها ظهرت في نسخة تجريبية من تطبيق أندرويد يعني أنها أصبحت أقرب للإطلاق بحسب ما تظهره نتائج الاختبارات والاستخدام الأولية.

المصدر:

wabetainfo