نون تطلق موقع خدمتها لتوصيل الطعام “نون فوود”

خدمة نون فوود Noon Food تنضم إلى قائمة خدمات توصيل الطعام في المنطقة لكن برسوم مخفضة.

لاعب جديد من العيار الثقيل سيدخل قريباً سوق خدمات توصيل الطعام، حيث أطلق متجر نون موقع جديد خاص بخدمته الخاص لتوصيل الطعام نون فوود Noon Food والتي ستكون برسوم منخفضة.

وكان محمد العبّار مؤسس متجر نون قد تعهد بأن شركات توصيل وطلب الطعام لن تتمكن من التحكم بقطاع المطاعم مع إطلاق خدمة توصيل الطعام الجديدة من للشركة.

وهناك انتقادات من حجم العمولة الكبيرة التي تتقاضاها شركات التوصيل وتتراوح ما بين 30-35%.

وسيتم دمج خدمة توصيل الطعام نون فوود مع تطبيق الخدمة الرسمي وتتعهد الخدمة باقتطاع عمولات عادلة وإحداث تغيير كبير في قطاع توصيل الطعام. وبحسب وردة عوّان مديرة فريق دعم العملاء لنون فإن العمولة لن تتجاوز 5%.

وستوفر خدمة توصيل الطعام الجديدة لنون حوافز للشركات والمطاعم من أجل الانضمام إليها.

وكان قد ألمح العبّار في الشهر الماضي إلى خدمة توصيل الطعام من الشركة دون تقديم تفاصيل إضافية وذلك عندما تم الإعلان عن خدمة نون يومي لتوصيل منتجات البقالة والسلع الأساسية الطازجة.

ومع انتشار أزمة فيروس كورونا والحجر المنزلي زاد اعتماد المستخدمين على خدمات توصيل الطعام حول العالم، وهذا النمو دفع بعض تلك الخدمات إلى فرض رسوم مرتفعة ما أدى بأصحاب المطاعم من الشكوى منها خاصة مع تراجع عدد زوار تلك المطاعم.