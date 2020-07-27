فيديو تشويقي من سامسونج يوضح الأجهزة الخمسة التي ستعلن عنها في 5 أغسطس

حدث سامسونج Unpacked 2020 سيشهد الكشف عن هواتف جالكسي Note 20 ، ساعة Galaxy Watch 3 ، هاتف Galaxy Fold 2 ، والجهاز اللوحي Tab S7 ، وسماعة Galaxy Buds Live.

قبل أيام، قال مدير شركة سامسونج أنهم سيكشفون عن 5 أجهزة جديدة في حدث Unpacked 2020 المنتظر في 5 أغسطس القادم، والذي اعتدنا فيه على رؤية أجهزة جالكسي نوت كل عام. أما اليوم فقد نشرت الشركة الكورية مقطع فيديو تشويقيًا على يوتيوب للمؤتمر القادم، لكنه حمل لمحة سريعة عن ماهية الأجهزة الخمسة التي سيتم الكشف عنها.

يُظهر الفيديو هواتف نوت 20، ساعة Galaxy Watch 3، هاتف Galaxy Fold 2، وجهاز Tab S7 اللوحي وسماعة جالكسي الجديدة.

وعلى غير الكثير من التكهنات في الفترة الأخيرة التي كانت توحي باعتبار سلسلة نوت 2 قادمة مع 3 أجهزة مختلفة وبالتالي هناك جهازين أخرين فقط بعد تصريح مدير الشركة، إلا أن الفيديو يُظهر أن هناك 5 فئات من عائلة سامسونج جالكسي ستكون في انتظار الجمهور، وذلك مع سلسلة هواتف جالكسي نوت 20 وساعة Galaxy Watch 3 الذكية والجيل الثاني من هاتف Galaxy Fold القابل للطي والجهاز اللوحي المنتظر Galaxy Tab S7 بتصميم مغاير، والسماعة اللاسلكية Galaxy Buds Live.

ومن المرجح أن تصل سلسلة هواتف جالكسي Note 20 مع ثلاثة إصدارات مختلفة مثلما فعلت سامسونج مع سلسلة جالكسي S20.

وبهذه الأجهزة ضمن مؤتمر واحد، يصبح الحدث هو الأضخم للشركة الكورية عند الحديث عن مؤتمرات الهواتف الذكية التي تكشف عنها.

يُشار أن معظم الأجهزة قد ظهرت في مقاطع تشويقية خلال الفترة الماضية، لكن المقطع الأخير يكشف النقاب عنها جميعًا.

كما كانت هناك العشرات التسريبات حول الهواتف والسماعة والجهاز اللوحي والساعة الذكية التي ظهرت في الأسابيع الماضية.

كانت الشركة قد أوضحت في وقت سابق بأن حدث Unpacked 2020 سينعقد افتراضيًا وسيبث عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.

إليكم مقطع سامسونج التشويقي حول حدث Unpacked 2020 القادم في 5 أغسطس:

المصدر:

Samsung YouTube