شركة ترتيب تكشف عن تطبيق جديد لتصميم الثياب الأنيقة لتناسب ذوق الزبائن

أعلنت شركة ترتيب التي تمتلك سوقًا إلكترونيًا مع مجموعة كبيرة من الخياطين ويقع مقرها في المملكة العربية السعودية عن إطلاق تطبيقها على أندرويد و آيفون لمساعدة العملاء على تفصيل ثيابهم عن بعد وتقديم اقتراحات لتصميم الثياب المناسبة لهم.

يقوم التطبيق بإرشاد كل عميل لتسجيل قياساته بكل سهولة، واختيار نوع القماش، شكل الأكمام، الخياط المفضل لديهم، ومن ثم الدفع وتسليم الثياب التي تم تفصيلها حتى باب البيت.

بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ترتيب، سلطان بسيوني: “يسعدنا إطلاق تطبيقنا الجديد المناسب للسوق والذي سيغير صناعة الخياطة في الوضع الحالي. مع ظهور أزمة كوفيد 19، أدى الإغلاق الذي حدث على مستوى العالم وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إلى توقف عملنا تقريبًا. في ذلك الوقت نصحنا فريق 500 Falcons بتطوير منتجنا كتطبيق والذي من شأنه أن يساعد في حل التحدي والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد.”

وأكمل بسيوني: “اليوم، نحن فخورون للغاية بإنجازنا. أود أن أشكر فريقي على التفاني والعمل الجاد في تنسيق تطوير هذا المنتج الجديد. لقد درسنا بعناية كل عنصر سيجعل رحلة العميل سلسة وسهلة. من القياسات إلى القماش إلى الدفع إلى التسليم، نريد لعملائنا الحصول على ثيابهم التي تناسبهم تمامًا، ويتم توصيلها بسهولة وسرعة إلى منازلهم أو مكاتبهم.” وأضاف أيضًا: “من خلال تقديم هذه الأداة، تدير ترتيب زمام المبادرة في تكنولوجيا التفصيل والثياب ونحن على ثقة من أننا سنكون قادرين على تقديم تجربة عملاء محسنة تكون أسهل وأسرع وأكثر كفاءة على هواتفهم الذكية. لدينا خطط لمواصلة تعزيز منتجاتنا ونتطلع بشغف إلى تطوير مستمر عليه.”

طريق سهلة لاستخدام تطبيق ترتيب في تفصيل الثياب

يوفر التطبيق مقاطع فيديو لمساعدة العميل على توفير القياسات الصحيحة، بجانب طريقة الاستخدام السهلة للمزايا الأخرى. وتقول الشركة أن الذين لا يرغبون في إجراء هذه العملية، لديهم الحرية في وضع ثوبهم المثالي -الثوب البطل- داخل ظرف والتواصل مع فريق ترتيب، الذي سيقوم بأخذه من عند العميل وتسليمه للخياط الذي يختاروه لأخذ القياسات المطلوبة.

ويتيح التطبيق لكل عميل مشاهدة خريطة الرياض على التطبيق لاختيار خياطه المفضل والتواصل معه بسهولة. كما يوفر للخياط لوحة تحكم تعرض الطلبات وقياسات الزبون وحالة الطلب، فيما تحتوي لوحة الاعدادات على العديد من الميزات الأخرى التي ستساعدهم في إدارة متاجر خياطين أكثر كفاءة أثناء التنقل في عربة التجارة الإلكترونية.

كانت شركة ترتيب قد تأسست على يد سلطان بسيوني في 2019 بهدف تلبية احتياجات الخياطة للأثواب في العاصمة السعودية الرياض. حيث كان يتوجب على عملاء ترتيب ملء نموذج وإرسال الطلب على موقع الويب الخاص. وبعدها يتم تنفيذ بقية العمليات يدويًا مثل القياسات، انتقاء القماش، التسليم، والخدمات اللوجستية. وبالتالي، يُعد الانتقال إلى التجارة الإلكترونية تحديًا كبيرًا واجهته الشركة.

يُشار أن ترتيب كانت واحدة من الشركات التي تم اختيارها للمشاركة في برنامج مسرعة أعمال Misk500 الدفعة الثانية المنعقد في المملكة في مدينة الرياض لاختيار أفضل المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.