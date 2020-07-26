15 سبتمبر المقبل هو موعد إطلاق الجيل الجديد من Oculus Quest (تسريبات)

نشر حساب التسريبات الموثوق WallkingCat صورة جديدة زعم بكونها نظارة الواقع الافتراضي Oculus Quest القادمة من فيس بوك مشيراً إلى اقتراب موعد الكشف الرسمي عنها في 15 سبتمبر المقبل.

وفي الوقت الذي يأتي فيه التسريب الحالي على قائمة التسريبات الصحفية العامة، إلا أن ما يميزه هو تسريب سابق مماثل تم مشاركته على منصة Reddit يظهر تصميم نموذجي لنظارة الواقع الافتراضي القادمة مما يزيد من دقته بشكل عام.

التسريبات تعطي صورة شاملة عن نظارة الواقع الافتراضي Oculus Quest بيد أنه لا تأكيد رسمي على تلك الصور أو أيها هو الأقرب للواقع الذي ستكون عليه عند الإطلاق؛ وما تزال فرصة إلحاق الشركة تغييراً على التصميم قبل الطرح في المتاجر أمراً وارداً.

شاشة محسنة وسرعة أعلى مع Oculus Quest

ومن ضمن التفاصيل التي تحدث عنها التقارير أيضاً حول النظارة هو إيفاد الشركة تحسينات على تصميم العدسات وإلغاء المسافة الفاصلة بينهما وجعل الواجهة الداخلية عبارة عن شاشة LCD واحدة كما هو الحال في نظارة الواقع الأخرى Rift S بدلاً من شاشة لكل عين.

ومن المتوقع أن تأتي الشاشة بمعدل تحديث 90 هيرتز أو 120 بدلاً من 72 هيرتز المتوفر في النسخة الحالية في السوق.

فيما لم تستثني التسريبات أذرع التحكم التي طرأ عليها تغييرات في التصميم كما تظهر الصورة المسربة باعتماد أذرع تحكم تدعم اللمس ومشابهة لـ Rift CV1.

هذه كانت أخر التسريبات حول نظارة فيس بوك المنتظرة والتي لا تعد كافية أو شافية كما هو واضح في ظل وجود كثير من التفاصيل مازالت مبهمة حول آلية علمها والبرمجيات التي تدعمها بالإضافة لشق العتاد الداخلي والسعر والطرح في السوق!

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المصدر:

Engadget