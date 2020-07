خلل في iOS 14 يظهر مؤشر كاميرا انستجرام مفعلًا رغم عدم تشغيل المستخدمين للكاميرا

هواتف آيفون ربما ستخبرنا الكثير مع نظام تشغيل iOS 14 الجديد والذي مازال في مرحلته التجريبية، فبعد فضيحة استغلال تطبيقات شهيرة لميزة مراقبة النسخ واللصق في هواتف المستخدمين خلال الفترة الماضية والتي كشفها النظام الجديد فقط، يظهر الآن خلل بخصوص تطبيق انستجرام بوجود مؤشر تسجيل الكاميرا في وضع التفعيل رغم عدم قيام المستخدمين بتشغيلها لالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.

Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R

— KevDoy (@KevDoy) July 17, 2020