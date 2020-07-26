خلل في iOS 14 يظهر مؤشر كاميرا انستجرام مفعلًا رغم عدم تشغيل المستخدمين للكاميرا

هواتف آيفون ربما ستخبرنا الكثير مع نظام تشغيل iOS 14 الجديد والذي مازال في مرحلته التجريبية، فبعد فضيحة استغلال تطبيقات شهيرة لميزة مراقبة النسخ واللصق في هواتف المستخدمين خلال الفترة الماضية والتي كشفها النظام الجديد فقط، يظهر الآن خلل بخصوص تطبيق انستجرام بوجود مؤشر تسجيل الكاميرا في وضع التفعيل رغم عدم قيام المستخدمين بتشغيلها لالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.

Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R — KevDoy (@KevDoy) July 17, 2020

ويظهر مؤشر التسجيل في إطار الشاشة العلوي دون تفعيل أي كاميرا أو ميكروفون، وعند الذهاب للوحة التحكم ستجد أنه انستجرام.

ورغم أن هذا الأمر يوحي بكون انستجرام تقوم بتسجيل صور ومقاطع فيديو للمستخدمين دون علمهم، إلا أن الشركة نفت الأمر.

وقال متحدث باسم انستجرام لموقع The Verge بأن هناك مشكلة واجهها مستخدمي هواتف آيفون مع نظام iOS 14 بسبب النظام نفسه وذلك بسبب وضع Create Mode الذي يتيح للكاميرا الوصول إليه وبالتالي ظهور مؤشر الكاميرا قيد التفعيل، ويمكن كذلك بقاء المؤشر مفعلًا بسبب السحب من الكاميرا أثناء التسجيل أو التقاط الصور إلى الصفحة الرئيسية.

وأكد متحدث الشركة بأن التطبيق يستخدم الكاميرا فقط عند طلب المستخدم ذلك، وظهور المؤشر لا يعني تسجيل فيديو والتقاط الصور.

وبحسب تعبيره، فإن المشكلة الأساسية كانت تتعلق بخلل في نظام تشغيل iOS 14 بنسخته التجريبية وقد تم إصلاح الخلل.

يُشار أن فيس بوك الشركة الأم لانستجرام قامت قبل يومين بحل قضية حول تسجيل صور للتعرف على وجوه وملامح المستخدمين من خلال التطبيق لاستخدامها في تقنيات التعرف على الوجه، وذلك من خلال دفع تسوية مالية قدرها 650 مليون دولار أمريكي وفقًا للتقارير.

هذا الأمر ربما يطرح تساؤلًا لدى العديد من الناس حول وجود خلل في iOS 14 أو تعمد انستجرام لذلك!

المصدر:

The Verge