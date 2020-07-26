جديد التطبيقات: AnyDrop لمشاركة الملفات عبر الأنظمة الأساسية

AnyDrop هو تطبيق جديد على أندرويد يهدف إلى مشاركة الملفات بين منصّات التشغيل المختلفة، على أن يسمح لك بمشاركة الملفات بسرعة مع المستخدمين على نفس الشبكة، وبالمناسبة التطبيق مستوحى من التطبيق الآخر والغني عن التعريف AirDrop الذي بدوره يوفر خدمة مشاركة الملفات لأنظمة تشغيل iOS وماك.

فيما يخص إمكانية الاستخدام، فالتطبيق سهل التعامل معه، على أن يسمح لك بنقل ملف عن طريق سحبه على الصندوق داخل واجهة التطبيق، أو عن طريق لمس المنطقة في وسط الشاشة الرئيسية واختيار ملف من المتصفح، وكما أشرنا، لكي يتم النقل، يجب أن يكون كلا الجهازين متصلين بنفس شبكة الواي فاي.

أخيرًا، يتوفر تطبيق AnyDrop لنظام أندرويد مجانًا دون أي عمليات شراء داخلية، ومع ذلك، فهو لا يزال تحت المراقبة، كونه متاح كإصدار تجريبي، بالتالي قد تُصادفك بعض الأخطاء في حالة استخدامك التطبيق الآن.

تحميل تطبيق AnyDrop .