ساعة Galaxy Watch 3 ستدعم ميزة الرد على المكالمات وتجاهلها بايماءات اليد

اقتربنا من موعد كشف شركة سامسونج عن أرقى هواتفها والسلسلة الأكثر تميزاً نوت 20 ومازالت التسريبات تنسل شيئاً فشياً بعد إفشاء غالبية ميزات الهواتف إلا أن المؤتمر لن يقتصر فقط على سلسلة نوت كما سبق وأعلنت الشركة. وعلى بند التسريبات جاء الخبر هذه المرة يكشف ميزة جديدة في ساعة الشركة القادمة Galaxy Watch 3 ستضيف تجربة مميزة للإجابة عن المكالمات بكل سهولة حتى وإن كانت يد المستخدم مشغولة بعمل ما.

فقد أشار تقرير XDA إلى إرفاق سامسونج تطبيق إيماماءات حركية في ساعة Galaxy Watch 3 سيخصص لعملية الإجابة على المكالمات وتسهل تجربة المستخدم دون أن تتتطلب سوى القيام بقبض اليد و بسطها للرد فيما يمكنه تجاهل الاتصال عن طريق هز اليد.

كما من المتوقع أن توفر الساعة دعماً لميزة السقوط التي تدعمها ساعة آبل Apple Watch، حيث ستتمكن الساعة من تتبع تعثر أو سقوط مرتديها لتصدر تنبيهاً لمدة 60 ثانية والتأكد من سلامته، لكن في حال عدم الرد ترسل إحداثيات الموقع وتسجيل صوتي لمدة 5 ثواني لواحدت الطوارئ كم يمكن تخصيص الاتصال بالطواري بعد دقيقة بشكل اختياري.

من المرجح جداً أن تكون الساعة حاضرة على مسرح الخامس من أغسطس في حدث الشركة الافتراضي بجوار سلسلة نوت وسماعات الشركة الجديدة Live Buds مع نسخة الجيل الثاني من جالكسي فولد.

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المصدر:

Engadget