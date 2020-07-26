آكشن لانشر يدعم الآن النسخ التلقائي للسحابة وأكثر

كما رأينا، أوجدت آبل المزيد من المرونة فيما يتعلق بتصميم الشاشة الرئيسية في إصدارها iOS 14، ومع ذلك، قدرات أندرويد في هذا الشأن لا مثيل لها حتى مع بداية حياة النظام، وهنا، لطالما كان آكشن لانشر “Action Launcher” أحد الخيارات الشعبية لاستبدال المشغل الافتراضي، واليوم أعلن مطوريه عن تحديث جديد رفع رقم إصداره إلى Action Launcher 46.

ولعل أبرز مميزاته، ميزة حفظ التخصيص الخاص بك تلقائيًا إلى جوجل درايف بشكل يومي، كذلك تتضمّن هذا التحديث خمسة أنماط جديدة لأيقونات التكيّف والمستوحاة من أندرويد 11، فضلًا عن ميزة منتقي الألوان المخصص والجديد في خاصية QuickTheme المدمجة في اللانشر.

يُذكر أخيرًا، بأن هذه الإضافات كانت متاحة في إصدار تجريبي محدود، والآن أصبحت متاحة وبشكل رسمي لجميع مستخدمين اندرويد، ولتحميل التحديث انتقل الى صفحته من على متجر جوجل بلاي عبر الرابط الموجود في الاسفل.

تحميل تحديث آكشن لانشر Action Launcher 46.