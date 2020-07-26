آبل قد تدعم بصمة الوجه Face ID في حواسب ماك المحمولة

عُثرت على أدلة برمجية في نظام التشغيل macOS Big Sur تشير إلى أن شركة آبل قد تطور ميزة بصمة الوجه Face ID وتقنية TrueDepth لتضيفها إلى حواسب الماك بحيث يمكن فتحها وتوثيق هوية المستخدم ببصمة الوجه.

ظهرت الأدلة البرمجية في النسخة التجريبية الثالثة من macOS Big Sur حيث أشارت إلى دعم “PearlCamera” وهو الاسم الرمزي لتقنية TrueDepth وميزة Face ID الذي استخدمته آبل في آيفون إكس.

وعثر موقع 9to5Mac المختص بأخبار شركة آبل على أدلة إضافية تؤكد وجود خاصية التعرف على بصمة الوجه و التقاط المؤشرات الحيوية، وهو ما استخدمته آبل في نظام التشغيل iOS.

بالطبع إطلاق هذه الميزة لا يتم عبر تحديث برمجي لنظام التشغيل، إنما يتطلب إضافة حساس خاص بتصوير العمق للتعرف على الوجه والمؤشرات الحيوية الأخرى المميزة له.

ولإضافة هذه الميزة فإن الشركة تحتاج لاستخدام شبكتها العصبونية الخاصة بها التي وضعتها في معالج A11 ما يعني الابتعاد عن معالجات إنتل.

ويتيح معالج A11 إجراء العديد من الوظائف المرتبطة بالتعرف على الوجه والإيماءات وذلك لاستخدامها في الرموز التعبيرية المتحركة Animoji وأية مهام أخرى تعتمد على تعلم الآلة.

مازال من غير الواضح متى يمكن أن تصل كل هذه الإمكانيات لحواسب الماك، لكن آبل تتوقع أن تجري كافة الانتقالات بعيداً عن إنتل وتبدأ بإضافة معالجاتها وحساساتها في الماك بعد عامين تقريباً.

المصدر:

9to5Mac