يدعم الآن تطبيق Access Dots سجل وصول الأذونات وأكثر

بالأمس، كان معنا أحد التطبيقات الجديدة على أندرويد وقد حمل اسم Access Dots ، وباختصار، مهمته تتمثّل في جلب ميزة “مؤشرات الوصول” المُعلن عنها في إصدار iOS 14 لأجهزة اندرويد، عمومًا حصل التطبيق اليوم على تحديث جديد وأضاف معه بعض المميزات المطلوبة، أبرزها سجلات الوصول التي ستعرض للمستخدمين وقت ومدة وصول أذونات الميكروفون أو الكاميرا.

كذلك سجل الوصول للتطبيقات المفتوحة أولًا، فضلًا عن استيعاب التطبيق للأجهزة والهواتف العاملة بإصدار أندرويد 10 فأحدث، وعبر الأخيرة سيتم عرض مؤشرات الوصول بجانب التطبيقات تمامًا كما هو حاصل مع إصدار iOS 14.

أخيرًا، أشار فريق عمل التطبيق بأن يتم الآن التخطيط لميزة “نقاط الوصول المُجمّعة” التي ستظهر فور استخدام أي تطبيق لكلٍ من إذن الكاميرا والميكروفون، في الختام، يتوفّر تطبيق Access Dots للتحميل مجّانًا على متجر جوجل بلاي، ويتضمّن العديد من خيارات التخصيص التي تحتاج إلى الشراء.

تحميل تحديث Access Dots.