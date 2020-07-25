فيس بوك تدفع 650 مليون دولار لتسوية قضية التعرف على ملامح الوجه (تقرير)

ستدفع شركة فيس بوك 650 مليون دولار أمريكي لتسوية قضية انتهاك خصوصية المستخدمين التي ترجع لعام 2015 وتتعلق بتقنية التعرف على ملامح وجه مستخدمي المنصة دون إذن منهم حسب ما أفاد تقرير Fortune.

وجاء التقرير بناءً على مستندات رسمية من المحكمة التي رفعت فيها القضية الجماعية على ضد الشركة وحملت ادعاءات بانتهاك الشبكة الاجتماعية قوانين الخصوصية المعمول بها وتجاهل أخذ تصريح المستخدم لتفعيل التقنية.

فيس بوك كانت في وقت سابق قد وضعت مبلغ 550 مليون دولار لتسوبة القصية إلا أن الوثائق الأخيرة أشارت إلى إضافة المنصة 100 مليون أخرى مؤخراً.

ليكون نصيب الفرد من مستخدمي المنصة من ولاية إلينوي الأمريكية الذين تشملهم الدعوى 400 دولار تقريباً حسب تقديرات الموقع، وتكون تقنية التعرف ملامح الوجه قد طبقت على صورهم ما بعد عام 2011.

والجدير بالذكر أن التسوية تأتي في وقت طالبت فيه جهات رسمية وأهلية بضرورة تنظيم تقنيات التعرف على الوجه في كافة القطاعات حتى وصل الأمر إلى المطالبة بحظرها لما تشكله من خطر على خصوصيات المستخدمين وحقوق.

وتماشياً مع هذه المطالب كانت شركة IBM الأمريكية أخر الجهات التي بادرت بالإعلان عن إيقاف أعمالها على أنظمة التعرف على ملامح الوجه معبرةً عن قلقها من مخاوف مساهمة التقنية في انتهاك حقوق الإنسان وتغذية التنميط العرقي.

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المصدر:

Engadget