جديد التطبيقات: X-STORY محرر فيديو قوي على أندرويد

X-STORY هو تطبيق لتحرير الفيديو تم تطويره من شركة CROSSCALL وهو متاح حاليًا فقط لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد. من جانبه، تم تطوير التطبيق خصيصًا لإنشاء أفلامك بسرعة، ولعل أبرز مميزاتها، دعمه لقص أفضل اللحظات بدقة من كل مقطع من مقاطع الفيديو الخاصة بك وتكرارها بلمسة واحدة أو تغيير الزوايا أو إعادة ترتيب التسلسلات أو إبطائها أو تسريعها للحصول على فيلم فريد يتميز بالجودة والديناميكية.

وهنا، يوفر التطبيق نحو 10 مسارات تم اختيارها بشكل مسبق عن طريق الشركة المطورة، CROSSCALL، مع إمكانية استيراد الصوت مباشرة من مكتبة الموسيقى الخاصة بك، علاوة على ذلك، من الممكن الاستمرار في استخدام الجهاز بحرية أثناء تصدير الفيديو.

لم ننتهي بعد، حيث يُتيح لك تطبيق X-STORY أيضًا، إمكانية إنشاء مجموعة من أفضل لحظات مغامراتك وتلك التي تقضيها مع العائلة أو الأصدقاء الذين يمكنك مشاركة الأفلام معهم، والمزيد الذي ادعه لتكتشفه بنفسك.

ويُذكر أن CROSSCALL هي علامة تجارية تنتج تكنولوجيا متحركة خاصة بالهواء الطلق، مثل الهاتف الذكي CROSSCALL ACTION X-3 المقاوم للماء والقادم مع بطارية سخية ليكون مثالي للمغامرات.

أخيرًا، تطبيق X-STORY متاح على نظام تشغيل أندرويد مجانًا دون عمليات شراء داخلية، ويكفي للاستفادة منه، أن يكون جهازك يعمل بإصدار 6.0 فأحدث.

تحميل تطبيق X-STORY عبر متجر جوجل بلاي.