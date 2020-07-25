آبل تبدأ بتصنيع هواتف آيفون 11 في الهند لتخفيض سعرها

بدأت شركة فوكسكون المسؤولة عن تجميع وتصنيع مختلف أجهزة آبل بتصنيع هاتف آيفون 11 بمصنعها في الهند وذلك في مسعى منها لتخفيض سعره والتخلص من الاعتماد المكثف على التصنيع في الصين.

وأصبحت الدفعة الأولى من هواتف آيفون 11 المصنعة في مصنع Chennai الهندي متاحة للشراء في البلاد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن صنعت آبل العام الماضي هاتف iPhone XR في الهند أيضاً. وقبلها صنعت آيفون 6 إس و 7 و الجيل الأول من آيفون SE في الهند عبر مصنع شركة Wistron.

تسعى آبل إلى تخفيض سعر هواتفها في البلاد التي يتصف غالبية سكانها بميزانياتهم الضعيفة نسبياً. وبهذا فإنها توفر على نفسها دفع 20% ضريبة استيراد الهواتف من الصين ، ما يسمح لها بخفض سعرها وزيادة تنافسيتها.

وكان هاتف آيفون 11 قد تلقى اهتماماً وترحيباً من المستهلكين في الهند، والآن ستوفر آبل كميات أكبر منه فيها وبسعر أقل نسبياً من إطلاقه الأولي.

وتخطط فوكسكون لاستثمار مبلغ مليار دولار إضافي في مصانع متنوعة بالهند وذلك لزيادة طاقتها الإنتاجية من مختلف الهواتف والأجهزة وللتحول أكثر نحو اللامركزية التصنيعية التي تعتمد على الصين بشكل رئيسي.

يذكر أن عدة شركات تقنية أخرى مصنعة للهواتف الذكية لديها عقود تصنيع في الهند مثل شاومي وسامسونج و ون بلس وفيفو وأوبو، كل هذه الشركات تتنافس على ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

المصدر:

TechCrunch