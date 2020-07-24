Access Dots تطبيق جديد يوفّر ميزة مؤشرات الوصول في iOS 14 إلى أندرويد

تطبيق Access Dots يراقب مستشعرات الكاميرا والميكروفون على أندرويد ويعرضها بنقطة متوهجة مطابقة لنظام iOS 14.

لطالما كانت الخصوصية مصدر قلق كبير لمعظم المستخدمين، ودائمًا ما نُشير إلى اتباع النصائح لحماية نفسك من تسرّب بياناتك، على كلٍ، يزداد هذا القلق مع وجود تطبيقات مضللة هدفها الوحيد سرقة البيانات والمعلومات، وعندما أعلنت آبل الشهر الماضي عن إصدار iOS 14، فكانت أبرز مزاياه هي “مؤشرات الوصول”، التي هي عبارة عن رموز صغيرة في شريط الحالة يتم عرضها عند استخدام الكاميرا أو الميكروفون.

الآن وبفضل مُطوّر تطبيقات Energy Ring و Energy Bar، يمكننا تجربة الميزة على أجهزة اندرويد، وذلك مع التطبيق الجديد Access Dots، الذي معه سيتم مراقبة مستشعرات الكاميرا والميكروفون وعرضها بنقطة متوهجة مطابقة للتي موجودة في iOS 14، وهنا سيُشير المؤشر البرتقالي إلى وصول الميكروفون، والأخضر للكاميرا.

ومع ذلك، الاختلاف الأكثر أهمية، يتمثّل في تنفيذ آبل في وضع المؤشرات على الشاشة، كون أن التطبيق ليس جزءًا من نظام التشغيل، لذا لا يمكن لـ Access Dots إظهار أي شيء فوق شريط الحالة نفسه، ومع ذلك، فإن الرمز صغير بما يكفي ليكون غير مزعج ولا يتداخل مع استخدام جهازك.

أخيرًا، يتوفّر تطبيق Access Dots للتحميل مجّانًا على متجر جوجل بلاي، ويتضمّن العديد من خيارات التخصيص، التي معظمها مقفلة تحتاج إلى شراء، كخيارات تغيير حجم وموقع الرموز، أما خيار تخصيص اللون فهو متاح في النسخة المجانية.

تحميل تطبيق Access Dots.