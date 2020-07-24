5 تطبيقات و 13 لعبة متوفرة مجانًا لفترة محدودة على أندرويد

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب والتطبيقات ( 5 تطبيقات و 13 لعبة أندرويد).

5 تطبيقات

13 لعبة