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5 تطبيقات و 13 لعبة متوفرة مجانًا لفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب والتطبيقات ( 5 تطبيقات و 13 لعبة أندرويد).
5 تطبيقات
- CashBox Mobile : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Alpha Zooper Pack $: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Omega For Zooper : السعر الحقيقي 1$، مجاني لمدة 4 يوم.
- 90X Duplicate File Remover Pro : السعر الحقيقي 9.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Keep Screen Awake : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
13 لعبة
- FillField : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Super Mega Space Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Chess Art for Kids (No Ads) – Bagatur Engine : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- 82 Animals Dot-to-Dot for Kids : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Zombie Masters VIP – Ultimate Action Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- G’Luck! 🍩 2D platformer game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Heroes Infinity Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Draw Your Path : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- A-2481 : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Fill Deluxe VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Food Cutter 3D – Cool Relaxing Cooking game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Merge Attack : Attack on Legion : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Surface Trimino: increase the area. Casual game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.