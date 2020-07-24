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5 تطبيقات و 13 لعبة متوفرة مجانًا لفترة محدودة على أندرويد

أحمد سعيد 24 يوليو 2020
دقيقة واحدة
5 تطبيقات و 13 لعبة متوفرة مجانا لفترة محدودة على أندرويد
5 تطبيقات و 13 لعبة متوفرة مجانا لفترة محدودة على أندرويد

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، والآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب والتطبيقات ( 5 تطبيقات و 13 لعبة أندرويد).

5 تطبيقات

  1. CashBox Mobile : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  2. Alpha Zooper Pack $: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  3. Omega For Zooper : السعر الحقيقي 1$، مجاني لمدة 4 يوم.
  4. 90X Duplicate File Remover Pro : السعر الحقيقي 9.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  5. Keep Screen Awake : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

13 لعبة

  1. FillField : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  2. Super Mega Space Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  3. Chess Art for Kids (No Ads) – Bagatur Engine : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
  4. 82 Animals Dot-to-Dot for Kids : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  5. Zombie Masters VIP – Ultimate Action Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  6. G’Luck! 🍩 2D platformer game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  7. Heroes Infinity Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  8. iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Draw Your Path : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  9. A-2481 : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  10. Fill Deluxe VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  11. Food Cutter 3D – Cool Relaxing Cooking game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  12. Merge Attack : Attack on Legion : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
  13. Surface Trimino: increase the area. Casual game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
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