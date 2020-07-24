فيس بوك ستتيح تحويل محادثات Rooms إلى بث مباشر

المزيد من المنافسة في مجال البث المباشر والمحادثات المرئية، حيث أعلنت شركة فيس بوك عن دعم خدمتها للمكالمات المرئية الجماعية Rooms خدمة البث المباشر.

بهذا فإن Rooms ستتنافس مباشرة مع خدمة جوجل Meets وتوسع الفارق مع Zoom وقد تلائم عدد أكبر من المستخدمين المتواجدين بالأصل على المنصة ويريدون إجراء بث مباشر لمكالمات مرئية مثل المؤتمرات.

مع وصول هذا التحديث فإن منشئ غرفة المحادثة المرئية لديه خيار ببث المحادثة للعموم على صفحة فيس بوك يملكها. وبعد البث سيتم إغلاق الغرفة بحيث لايمكن انضمام أي شخص جديد لها ليكون طرفاً فيها، انما يتم بثها لمشاهدتها من جمهور الصفحة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية ارتفعت حدة المنافسة بين خدمات المكالمات المرئية سواء للتواصل العادي بين الأصدقاء والعائلة أو بسبب العمل. وبهذا التحديث فإن فيس بوك تجمع ما بين البث المباشر العادي وبين المكالمة المرئية متعددة الأطراف.

ستتاح الميزة أولاً في عدد محدود من دول العالم وبعدها تتوسع لتتاح للجميع، ومبدئياً سيمكن إنشاء بث المحادثة الجماعية عبر الويب فقط، لكنه لاحقاً سيمتد ليشمل تطبيق الهواتف الذكية لمسنجر.

المصدر:

TechCrunch