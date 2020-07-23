مايكروسوفت تستعرض تصميم تطبيقات Microsoft 365 الجديد

منذ فترة ونحن ننتظر إعلان مايكروسوفت عن تصميم تطبيقات أوفيس خاصة بعد أن أصبحت جزءًا من حزمة Microsoft 365 المتكاملة.

ويبدو الآن أن الشركة تقترب من إطلاق تصميم واجهة تطبيقاتها الجديد، حيث كشفت في مدونتها عن لمحات لما سيقدمه التصميم القادم لحزمة تطبيقات Microsoft 365 التي تشمل تطبيقات أوفيس وغيرها من التطبيقات المقدمة من الشركة عبر خدماتها السحابية، وأكدت أن التصميم الجديد سيكون أكثر مرونة وسهولة من ذي قبل.

وسيدمج التصميم ألوان التطبيقات الرئيسية المختلفة في الإطار العلوي وزوايا الصفحات للدلالة أكثر على التطبيق المستخدم؛ مثل الأزرق لتطبيق وورد.

وكما يظهر من حديث مايكروسوفت، فالتغير الكبير في واجهة التطبيقات كان الشريط المرن الجديد فيه أهم التغيرات، حيث يمنح المستخدم واجهة كاملة للعمل والتكيف أكثر مع الأوامر التي بحسب الشركة ستظهر مباشرة عندما يحتاجها المستخدم ولن يضطر للذهاب للشريط العلوي للقيام بها؛ مثل عند حدوث خطأ في تعبئة خانة ضمن تطبيق إكسيل، فسيقوم التطبيق بعرض اقتراحات لتعديل الخطأ بجانب الخانة.

كذلك سنرى شريط علوي للبحث عن الأوامر في بعض التطبيقات ضمن حزمة تطبيقات Microsoft 365 للوصول إليها بشكل أسرع.

يُشار أن إعادة التصميم ستشمل تطبيقات حزمة أوفيس وتطبيق Your Family وخدمة Teams وخدمة Flipgrid وغيرها من التطبيقات الخاصة بمايكروسوفت.

يمكنكم إلقاء نظرة على فيديو مايكروسوفت حول تصميم Microsoft 365 الجديد:

المصدر:

Medium Microsoft