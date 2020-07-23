مايكروسوفت تحقق 38 مليار دولار ولا تأثيرات لفيروس كورونا

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام المالي 2020 والتي أظهرت فيها تحقيقها عائدات إجمالية بنحو 38 مليار دولار منها أرباح صافية 11.2 مليار دولار.

وتظهر قطاعات عمل الشركة الثلاث نمواً في أعمالها بخاصة قطاع الحوسبة السحابية Azure الذي حقق نمو 47% ومبيعات حواسب سيرفس 28% وحتى لينكدإن بلغ نمو عائداتها 10%.

وتقول مايكروسوفت أن تأثيرات فيروس كورونا على أعمالها كانت محدودة وذلك كونها لا تعتمد على الإعلانات كمصدر رئيسي لدخلها على عكس جوجل وفيس بوك.

بالرغم من أن Azure كانت الأفضل من حيث النمو مقارنة بقطاعات الشركة الأخرى، إلا أنها تراجعت مقارنة بالفترات الماضية، حيث كانت تحقق نمواً بأكثر من 70% سابقاً.

وكانت لينكدإن قد خفضت عدد العاملين لديها بنحو 6% ما يعني شطب 960 وظيفة وهذا ما ساعدها على خفض التكاليف نتيجة تراجع الأعمال بسبب فيروس كورونا.

في حين أن باقي الخدمات البرمجية مازالت تحقق أرباحاً للشركة حيث بلغ عدد مشتركي Office 365 بأكثر من 40 مليون مشترك مدفوع، ولديها 75 مليون مستخدم نشط لخدمة Teams والأهم أن هناك 69 شركة كبيرة و أكثر من 1800 شركة ضخمة تعتمد التطبيق بالكامل، ولكل شركة هناك وسطياً أكثر من 10 آلاف مستخدم.

ختاماً مع قطاع الألعاب حيث نمت عائداته بنحو 65% بفضل مبيعات الألعاب وأجهزة إكس بوكس الجديدة، على الرغم من أن جهاز Xbox Series X الجديد سيتاح في موسم العطلات القادم.

المصدر:

Microsoft