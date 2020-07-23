تويتر تهدف لتعويض تراجع إيرادات الإعلانات بإطلاق خطة اشتراك مدفوعة

بعد ظهور تقارير حول خطة تويتر إطلاق خدمة اشتراك مدفوعة في المنصة قبل أسابيع، أكدت الشركة هذا الأمر بالتزامن مع إعلان نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي 2020. وتهدف الشركة من ذلك إلى تعويض تراجع إيرادات الإعلانات في الفترة الأخيرة وخاصة في ظل جائحة كورونا.

وقالت تويتر أنها تعمل على استكشاف عدة بدائل محتملة يمكنها تحقيق الدخل للشركة بينها خطة اشتراك وغيرها من الأمور.

لكن الشركة في نفس الوقت أكدت بأنها لا تتوقع وصول البدائل خلال 2020 وتحقيق دخل منها خلال الفترة القليلة القادمة.

ورغم تأكيد تويتر على اختبار خطط اشتراك للمستخدمين في وقت قريب، إلا أن الشركة لم تُسهب بالحديث عن التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، لكن من المحتمل أن تكون الاشتراكات مقابل الاستغناء عن الإعلانات مثلما فعلت يوتيوب بوقت سابق، أو اشتراكات تقدم مزايا إضافية للمستخدمين لإدارة حسابتهم والتمتع ببعض المزايا الجديدة، لذلك سيكون الانتظار هو الحل الوحيد لمعرفة ذلك.

بدوره، أشار جاك دورسي، المدير التنفيذي لتويتر، بأن المستخدمين سيرون بعض الاختبارات المتعلقة بالإعلانات خلال الفترة القادمة في هذا العام.

وأكد دورسي بأن جميع الاختبارات التي ستقوم بها شركته في الفترة القادمة ستكون متوافقة ومتكاملة مع السياسة الإعلانية التي تتبعها.

تأتي التأكيدات بالتزامن مع وصول عدد المستخدمين النشطين يوميًا 186 مليونًا، وخسارة الشركة 124 مليون دولار بسبب تراجع الإيرادات الإعلانية.

المصدر:

Twitter