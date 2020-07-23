تويتر تحقق نتائج قياسية في عدد المستخدمين بالربع الثاني من 2020

أعلنت شركة تويتر عن تقريرها المالي للربع الثاني من 2020 والذي شهد زيادة كبيرة في عدد المستخدمين النشطين يوميًا بالشبكة.

وكما كان متوقعًا، فقد زاد عداد المستخدمين ونسبة الاستخدام مثلما الحال مع باقي المنصات بسبب تفشي فيروس كورونا والحجر المنزلي المفروض في معظم مناطق العالم، لكن رغم ذلك تمكنت تويتر من تجاوز التوقعات الخاصة بها مع نمو في عداد المستخدمين بنحو 34% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتمكنت تويتر بذلك من استكمال مسلسل النمو بعد عودة جاك دورسي. حيث استطاعت رفع عدد المستخدمين اليومين إلى 186 مليون.

كانت الشركة قد أعلنت في أبريل الماضي عن نتائج الربع المالي الأول ووصول عدد المستخدمين 166 مليونًا، لكنها الآن تمكنت من جذب 20 مليون مستخدم إضافي، وهو ما يشكل زيادة كبيرة جدًا خلال فترة قصيرة عند مقارنة هذا النمو مع النمو الذي حققته خلال الفترات الماضية.

نمو عدد المستخدمين لم يوقف خسائر تويتر

على الجهة الأخرى، فإن إيرادات الشركة لم تكن مفرحة لها مثلما فعل المستخدمون، حيث حققت 683 مليون دولار الربع الماضي.

وتشكل الإيرادات الأخيرة تراجعًا بنحو 19% مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي، وهو ما يعني تكبد الشركة خسائر قدرها 124 مليون دولار، خاصة مع زيادة المصاريف الخاصة بالشركة ووصولها إلى 807 مليون دولار.

يُشار أن تويتر منذ العام الماضي تكتفي بالحديث عن عدد المستخدمين النشطين يوميًا دون ذكر العدد الإجمال المسجل.

المصدر:

Twitter