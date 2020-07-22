Slack تقاضي مايكروسوفت بدعوى انتهاكها قوانين المنافسة العادلة

عبر بيان رسمي أعلنت شركة Slack تقديمها شكوى رسمية ضد شركة مايكروسوفت بزعم إقدام الأخيرة على ممارسات عير مشروعة في سوق الذي تتشاركانه عبر منصة Slack وخدمة Microsoft Teams.

حيث سجلت شركة Slack شكواها في الاتخاد الأوروبي بناءً عى قانون المنافسة العامل فيه؛ مدعيةً في نص الشكوى أن عملاق البرمجة تنتهك قوانين المنافسة العادلة عبر جعل تنصيب منتجات منصة Microsoft Teams إلزامياً مع حزمة الأوفيس لدى ملايين المستخدمين مع تقيد عملية إزالتها وكذلك إخفاء سعر التكلفة الحقيقي لها.

فيما قال المستشار العام في سلاك أن مايكروسوفت عادت للممارساتها السابقة؛ مضيفاً إلى أنها اختلقت منتجاً ضعيفاً وروبطته مع حزمتها المهيمنة ” أوفيس ” ملزمة تنصيبه بينما تمنع في نفس الوقت إمكانيه التخلص منه.

حيث طاليت الشركة الاتحاد الأوروبي بأخذ إجراء رادع يحول دون استمرار شركة بيل جيتس في نهجها غير القانوني ومنعها من تصدير هذه الممارسات من سوق لأخر عبر ربط المنتجات ببعضها البعض.

وكانت Slack قد صرحت في وقت سابق أن Teams لا يعد منافساً حقيقاً لمنصتها كون الأخير يركز على مكالمات الفيديو بشكل أكبر؛ إلا أن الواقع يقول عكس ذلك تماماً بالنظر للحرب المستعرة بين الشركتين منذ بدء المنافسة على مدار السنوات الأربع الماضية وحتى الآن.

فيما زعمت مايكروسوفت أن Slack لا تملك الرؤية الموسعة والعميقة التي تخولها لابتكار حلول العمل؛ عقب تصريح للمدير التنفيذي للشركة قال فيه أنه مايكروسوفت تسخر قدراتها بشكل غير سويّ لقتلنا.

وتخضع الشكوى حالياً لتقييم الاتحاد الأوروبي للنظر في فحواها ودراسة إذا ما كانت تستدعي القيام بتحقيق رسمي ضد ممارسات مايكروسوفت في وقت تعد هذه الدعوى هي الأولى ضدها بما يخص المنافسة داخل الاتحاد منذ عام 2008.

المصدر:

The Verge