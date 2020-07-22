هاتف ألعاب لينوفو Lenovo Legion Duel يأتي مع شاشة 144 هرتز وشحن سريع 90 واط

أعلنت شركة لينوفو عن هاتفها المنتظر وأول هاتف ألعاب منها والذي جاء تحت اسم Lenovo Legion Duel وبمواصفات قوية جدًا.

يأتي الهاتف بتصميم مميز لإراحة اللاعبين أثناء الاستخدام مع شاشة كاملة من نوع OLED بدقة FHD+ تتوفر بقياس 6.65 بوصة، وسرعة تحديث تصل 144 هرتز في الثانية مع حساسية لمس 240 هرتز مع بصمة مدمجة في الشاشة ودعم HDR10+. ولمساعدة اللاعبين على الاستمتاع بكامل الشاشة، فقد قامت لينوفو بإلغاء النتوء من الشاشة الأمامية وتطوير كاميرا منبثقة في منتصف الجانب، وبالتالي ستتيح للاعبين بث الفيديو لهم أثناء اللعب عند امساك الهاتف بشكل عرضي ودون تأثير على اللعبة. وتأتي هذه الكاميرا بدقة 20 ميجا بكسل.

على الجانب الأخر، فإن التصميم الجميل للهاتف مع خلفية أشبه بالجلد من الجانبين العلوي والسفلي، حمل كاميرا خلفية تتواجد في مكان أقرب للمنتصف مع شعار العلامة التجارية للألعاب Legion المضيء في الخلف، وبعدستين بدقة 64 ميجا بكسل وأخرى بدقة 12 ميجا بكسل.

يتميز هاتف لينوفو مواصفات عالية تجعله خيارًا مميزًا لعشاق الألعاب، حيث يحمل معالج Snapdragon 865+ 5G+ ليكون الهاتف الأول الذي يستخدم معالج كوالكوم الجديد، وقد صاحبه ذاكرة رام من نوع LPDDR5 فائقة السرعة مع خيارين هما 12 جيجا بايت و16 جيجا بايت، بجانب سعة تخزين داخلية مع خيارين هما 256 جيجا بايت و512 جيجا بايت.

مزايا أخرى مع Lenovo Legion Duel

يدعم الهاتف نظام تشغيل أندرويد 10 من خلال واجهة مستخدم Legion OS التي طورتها لينوفو لأول مرة مع هذا الهاتف.

ويضيف الهاتف بطارية بسعة 5,000 ملي أمبير/ساعة تدعم ميزة الشحن فائق السرعة بقوة 90 واط ويمكن شحنها خلال 30 دقيقة.

زودت لينوفو هاتفها بخاصية شريحتين كما هو واضح من الاسم، ودعمته بتقنية الجيل الخامس 5G ، وتقنية WiFi 6 الجديدة.

كذلك، أضافت الشركة 4 ميكروفونات لتسجيل الصوت بطريقة واضحة، بجانب إضافة سماعتين ستريو للحصول على صوت رنان أثناء اللعب.

سيوفر Lenovo Legion Duel كذلك دعم منفذين USB-C معًا وأزارا افتراضية للعب، بجانب تقنية تبريد مزدوجة، وتقنية اهتزاز متطورة.

السعر والتوافر

سيتوفر هاتف ألعاب لينوفو Lenovo Legion Duel بسعر 600 دولارًا أمريكيًا لنسخة 12 جيجا بايت رام و256 جيجا بايت سعة تخزين، وبسعر 850 دولارًا أمريكيًا لنسخة 16 جيجا بايت رام و512 جيجا بايت سعة تخزين داخلية.

فيما سيتاح الهاتف للشراء في 5 أغسطس القادم في السوق الصيني ولا يوجد معلومات عن مدى توافره بأسواق أخرى قريبًا.

المصدر:

Lenovo News