مستثمرون أمريكيون يبدون رغبتهم بشراء تطبيق تيك توك

كشفت مصادر مطلعة أن عدد من المستثمرين الأفراد والشركات الأمريكيين الذين يملكون حصص في شركة ByteDance ، يفكرون بزيادة حصتهم عبر الاستحواذ على تيك توك التابعة لها.

تواجه تيك توك تحديات كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية مع مخاطر بحظر الخدمة فيها، وهذا ما قد يشكّل ضربة كبيرة للتطبيق الذي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة من المستخدمين وأصحاب الحسابات الأمريكية.

ويرى مراقبون أن استحواذ مستثمرين أمريكيين على حصة مسيطرة التطبيق من شأنه تخفيف المخاوف الحكومية لاسيما فيما يتعلق ببيانات المستخدمين ووصول السلطات الصينية لها.

كان Zhang Yiming المدير التنفيذي ومؤسس Bytedance قد عبّر سابقاً عن انفتاحه على فكرة بيع تيك توك “إذا كان هذا أفضل شيء يمكن فعله لمستقبل التطبيق” على حد تعبيره.

وتحظر الولايات المتحدة على موظفيها استخدام التطبيق على هواتفهم المرخصة من قبلها وذلك لأنها تعتبر التطبيق تهديداً للأمن القومي.

وبحسب مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي فإن الحكومة ستنظر في أمر التطبيق لتقرر إن كان يجب عليها حظره في الولايات المتحدة ليتبع بذلك خطى الهند التي لديها أكبر عدد من المستخدمين في تيك توك البالغ عددهم 200 مليون مستخدم.

يذكر أن التطبيق الصيني لديه 1400 موظف يعملون ضمن الولايات المتحدة، وتخطط الشركة توسيع عملياتها وتوظيف 10 آلاف موظف آخرين في مجالات الهندسة والمبيعات وإدارة المحتوى وخدمة العملاء للعمل ضمن عدة ولايات أمريكية.

المصدر:

The Information