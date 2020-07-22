مبادرة إنتل التكنولوجية لمكافحة كوفيد-19 تضيف شراكات مع أكثر من 100 شركة لإطلاق 200 مشروع

بينما تعد شركة إنتل من أهم الشركات التقنية في العالم، فإنها تعمل بجد في مختلف المناحي لتوفير حلول تساعد في تمكين الجمهور حول العالم وتخطي مشاكله، هذا الأمر ما قامت به تمامًا لمكافحة كوفيد-19 المتفشى مؤخرًا مع مبادرة أعلنت عنها قبل 100 يوم.

يقول ريك اتشيفاريا، نائب الرئيس في مجموعة المبيعات والتسويق والاتصالات والمدير العام لبرنامج إنتل الأولمبي، حول ذلك: “قبل مئة يوم مضت، أعلن بوب سوان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، عن تخصيص مبلغ 50 مليون دولار أمريكي لإطلاق مبادرة إنتل التكنولوجية لمكافحة جائحة كوفيد-19. وتعتمد هذه المُبادرة على إمكانيات إنتل في مجالين رئيسيين، وهما الاستفادة من إمكانيات التكنولوجيا في مجال الدراسة والتعلم، ومساعدة وتمكين الطُلاب والمعلمين المتأثرين بالجائحة، بالإضافة إلى تشخيص الإصابة بمرض كوفيد-19، ودعم الأفكار والمشاريع الجديدة المُبتكرة.”

ويُكمل اتشيفاريا: “كان لي شرف قيادة هذه المبادرة، وأسعدني الدعم الكبير الذي حظيت به من فريقٍ استثنائي ضم موظفي إنتل وعملائها وشركائها. وفي غضون ثلاثة أشهر تقريبًا، استطاع هذا الفريق استكشاف استخدامات جديدة ومبتكرة لتقنياتنا المختلفة، للمساعدة على طرح حلولٍ لكثير من التحديات التي تواجهنا اليوم. وقد قطعنا شوطًا طويلًا في هذا المضمار، واكتسبنا الكثير من الخبرات، ولكن لا يزال علينا بذل مزيد من الجهود.”

مساهمات مختلفة لمواجهة كوفيد-19 منذ إطلاق مبادرة إنتل

كانت إنتل قد تعاونت منذ إطلاق مبادرة التكنولوجيا إلى الآن مع أكثر من 100 شركة لإطلاق نحو 200 مشروع بتكلفة إجمالية تتخطى قيمتها 30 مليون دولار أمريكي؛ وقد ركزت هذه المشاريع على مجالات عديدة من إجراءات الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وحتى الخطوات الأولية نحو التعافي.

وتقول الشركة أنها حرصت خلال تلك الفترة على تزويد مُصنعي أجهزة التنفس الصناعي بالأجزاء والقطع الأساسية، كما أسهمت في إنشاء وحدات افتراضية للعناية المُركزة.

وتؤكد إنتل حرصها الآن على توفير الأدوات التقنية، المحتوى التعليمي، وتطبيقات التعلم للطلاب الذين تأثرت دراستهم بالجائحة، بجانب التزامها بدعم الشركات التي تتخذ خطواتها الأولية من أجل إعادة إطلاق عملياتها مع مُراعاة الالتزام بأفضل معايير السلامة والصحة، وعملها على استكشاف سُبل الاستفادة من تقنياتها الخاصة ومُساهماتها المالية في دعم الأبحاث في مجال التشخيص والعلاجات وتطوير اللقاحات.

واردف اتشيفاريا حول ذلك، بقوله: “لقد أثمرت مساهمتنا أثناء تفشي جائحة كوفيد-19 عن نتائج بالغة الأهمية؛ إذ تبيّن للجميع أن التكنولوجيا المُتقدمة قادرة على إنقاذ أرواح البشر وإحداث تغيير إيجابي في حياتهم، ومما لاشك فيه أن مسيرتنا المعهودة من التطور والازدهار لن تستمر إذا لم نتعاون بشكلٍ وثيق مع عُملائنا ومجتمعاتنا لتحسين عالمنا بعد انحسار جائحة كوفيد-19.”

وإليكم كامل بيان إنتل كما أوردته لنا على لسان ريك اتشيفاريا: