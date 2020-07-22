انستجرام تختبر إتاحة جمع التبرعات الشخصية للمستخدمين

بدأت انستجرام باختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جمع التبرعات الشخصية من أصدقائهم عبر الهواتف الذكية.

الاختبار حالياً على أندرويد فقط وستتاح الميزة رسمياً لاحقاً على آيفون أيضاً في أمريكا والمملكة المتحدة وإيرلندا.

يمكن البدء بجمع التبرعات من خلال تحرير الملف الشخصي والضغط على add fundraiser من ثم اختيار raise money وتحديد تصنيف التبرع وإضافة التفاصيل وطريقة القبض من خلال خدمة Stripe.

تقوم انستجرام بمراجعة كل حملات جمع التبرعات قبل إتاحتها للجمهور وذلك لمنع إساءة استخدامها.

تبقى حملات جمع التبرعات لمدة شهر كامل ويمكن تمديدها عدة مرات. ويمكن للمتبرعين إبقاء هويتهم مجهولة أو الكشف عنها.

منذ يناير الماضي جمع المستخدمون تبرعات بنحو 65 مليون دولار من خلال فيس بوك وانستجرام تتعلق بحملات ضد التمييز العنصري ولمرضى كورونا.

يذكر أن انستجرام كانت قد أتاحت جمع التبرعات أثناء البث المباشر، وبعدها وفرت ملصق خاص لجمع التبرعات من القصص وذلك لحسابات الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية.

ويبدو أن الأداء الجيد الذي أحدثته هذه المزايا دفع الشركة لإتاحتها قريباً للمستخدمين الأفراد خلال الفترة المقبلة.

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