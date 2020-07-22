آبل وأمازون تواجهان تحقيقات بقضايا احتكار في إيطاليا

تواجه كل من أمازون وآبل اتهامات جديدة بدعوى انتهاك قوانين عدم الاحتكار لكن هذه المرة ليست في الولايات المتحدة بل في إيطاليا.

حيث تحقق الحكومة الإيطالية في إتهامات موجهة للعملاقين الأمريكيين تزعم قيامهما بممارسات احتكارية تمنع محال بيع التجزئة غير التابعة لهما من بيع منتجات آبل وسماعات Beats وفقاً لما ذكره تقرير وكالة رويترز.

حيث أشار التقرير إلى أن جهات رسمية إيطالية قامت بافتتاح التحقيق خلال الأسبوع الماضي وفتشت مكاتب الشركتين ( أمازون وآبل ) يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع، بينما جاء تعليق الناطق الرسمي لأمازون أنهم متعاونون بشكل كامل مع السلطات هناك.

والجدير بالذكر أن هذا التحقيق لا يعد الأول من نوعه ضد الشركات الأمريكية حيث تواجه كل من أمازون وآبل وفيس بوك وجوجل تحقيقات فيدرالية بشبهات احتكارية داخل الولايات المتحدة؛ حيث من المفترض أن يخضع المداء التنفيذين لهذه الشركات للاستجواب في 27 يوليو الجاري.

وعلى نفس السياق أشار تقرير لوول ستريت جورنال إلى قرب انضمام كل جوجل وفيس بوك لمواطناتهم والمثول أمام القضاء الأوروبي نهاية العام الجاري بجوار ما تقاسيانه في بلدهم الأم في الوقت الحالي.

المصدر

Engadget