Motion Cam تطبيق جديد مصمم لالتقاط صور RAW وتعديلها

كثيرة هي التطبيقات التي تدعم التقاط صور خام المعروفة باسم صور “RAW” ومع ذلك فهناك تطبيقات محدودة تدعم تحرير هذه الصور من داخل الهاتف وليس الحاسوب، ولكن مع تطبيق Motion Cam فكلا الأمرين متاحين، على أن يكون التطبيق متاح حصرًا لمستخدمي أندرويد.

من ناحيته يلتقط Motion Cam صور RAW من كاميرا هاتفك ويخزنها في الخلفية، مما يوفر للمستخدم التحكم الكامل في كيفية ظهور الصورة والسماح بتحديد الصور من الماضي، بالإضافة إلى ذلك، هو يستخدم خوارزمية متقدمة لدمج صور متعددة، كما ويدعم التخصيص الكامل للمعالجة اللاحقة بما في ذلك موازنة اللون الأبيض وتعيين الحدة وأكثر.