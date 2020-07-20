نحو 1.2 تيرابايت من المعلومات تسربت من خدمة UFO VPN وست خدمات أخرى

من المتوقع جدًا، في حالة استخدامك لخدمة VPN، فأنت تثق بها أكثر من أي شيء آخر، ومع ذلك، من الضروري البحث بشكل عميث عن أي شبكة VPN تستخدمها، حتى لو كانوا القائمون عليها يدّعون بعدم جمع أي سجلات، ولعل أكثر شيء سيُشجعك على ذلك، أنه تم الكشف عن سبع خدمات VPN بينها UFO VPN سرّبت نحو 1.2 تيرا من معلومات وبيانات المستخدمين.

حيث نشرت شركة Compareitech تقريرًا في وقت سابق من هذا الأسبوع يفيد بأن خدمة UFO VPN، وهي خدمة مقرها في هونغ كونغ، لديها قاعدة بيانات مكشوفة تحتوي على 894 جيجابايت من البيانات، وتضمنت المعلومات كلمات مرور وأسرار الجلسات، كذلك عناوين IP وأكثر من ذلك بكثير.

والأدهى من ذلك أن الخدمة لا تزال تدعي بدعم حفظها للسجلات، وحاليًا لدى الخدمة نحو 10 مليون من عمليات التثبيت في متجر جوجل بلاي فقط، كما ولم يتوقف الأمر عند هذه الحدّ، حيث اكتشف فريق البحث في vpnMentor لاحقًا أن UFO VPN كانت واحدة من العديد من الشبكات الافتراضية التي تشارك قاعدة بيانات وبنية تحتية مشتركة، حيث تم العثور على FASTVPN و Free VPN و SuperVPN و FlashVPN و SecureVPN و RabbitVPN على أنها تسرّب البيانات.

وبذلك يصل الإجمالي إلى 1.207 تيرابايت من المعلومات الخاصة التي تم تسريبها، ومرّة أخرى، الخدمات أو التطبيقات المذكورة سابقًا، لديها سجل تحميل يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 1 مليون تثبيت، مع الإشارة أن تطبيق Rabbit VPN هو الوحيد الذي تم إزالته من متجر جوجل بلاي، ومن المتوقع أن يتم إزالة الجميع.

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