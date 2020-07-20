طعم المستقبل؛ أصابع دجاج كنتاكي مصنعة مخبرياً بالطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد!

أعلنت سلسلة مطاعم كنتاكي (KFC) عن إبرامها تعاوناً مع الشركة الروسية 3D Bioprinting Solutions يرمي لإنتاج أول أصابع دجاج مصنعة مخبرياً.

تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد أضحت تغزو كافة المجالات وبتركيز شديد على المجال الطبي والحيوي مؤخراً على أمل المساهمة في حل مشكلات طبية وبيئية وغذائية؛ حيث توج هذا الجهد بعديد التجارب جعلت طباعة الخلايا الحيوية حقيقة بناءً على أخر ما توصل له العلم في الهندسة الوراثية.

وعلى نهج مماثل لكن بتحوير على الصناعة الغذائية أعلنت سلسلة مطاعم كنتاكي (KFC) عن إبرامها تعاوناً مع الشركة الروسية لحلول الطباعة الحيوية ثلاثة الأبعاد 3D Bioprinting Solutions يرمي لإنتاج أول أصابع دجاج مصنعة مخبرياً.

وفقاُ لنص الإعلان ستقوم الشركة الروسية بتطوير تقنية حيوية جديدة لطباعة لحم الدجاج بالاعتماد على خلاياه ومستنبتات حيوية؛ فيما ستزود كنتاكي شريكتها بمكونات الوصفة مثل البقسماط والتوابل لتطعيمها في أصابع الدجاج المطبوعة ووسمها بنهكة كنتاكي المميزة.

وعلقت الشركة أن أصابع الدجاج المنتجة بالطباعة الحيوية ستكون صديقة للبيئة أكثر من لحوم الدجاج الطبيعية؛ مشيرة أن المنتج التجرببي من هذه العملية سيكون جاهزاً للاختبار النهائي مع حلول خريف العام الجاري في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الشركة في إعلانها أنه لا يوجد طرق أخرى متاحة في السوق يمكنها خلق منتجاً بهذا التعقيد من خلايا الحيوانات بالإشارة إلى الطباعة الحيوية؛ بينما لم تذكر معلومات تفصيلية أخرى حول عملية الاختبار ولا موعد توفر الأصابع المطبوعة في مطاعمها للمستهلكين.

المصدر

The Verge