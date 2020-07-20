جوجل تختبر ميزة “التحميل لاحقاً” على كروم أندرويد

لو كنت تتصفح الويب عبر البيانات وأردت تحميل ملف كبير الحجم، فإنك على الأرجح تحفظ رابط الملف لتنزيله لاحقاً من شبكة لاسلكية تفادياً لاستهلاك البيانات والتكلفة المرتفعة. شركة جوجل لديها الحل عبر ميزة جدولة التحميل إلى وقت لاحق على كروم أندرويد.

ظهرت الميزة حالياً في إصدارة كناري من كروم أندرويد وهي مخفية تحتاج لتفعيل يدوي، وتتيح للمستخدم جدولة التنزيل بحيث يتم التحميل مباشرة عند الاتصال بشبكة واي فاي، أو في وقت وتاريخ معين تحدده.

بهذه الميزة فإن جوجل ترفع من خيارات وإمكانيات التنزيل المتاحة في متصفحها ليصبح كأنه برنامج إدارة تنزيلات.

لو أردت تجربة الميزة يمكنك تنزيل نسخة كناري من كروم 86 ثم إدخال عبارة Enable download later في شريط العناوين بعد الدخول إلى chrome://flags/ ومن ثم تفعيلها.

قد تحوي بعض المتصفحات الأخرى مثل هذه الميزة منذ زمن بعيد، لكن يبقى كروم الأكثر شعبية حول العالم بحصة سوقية تجاوزت 60%، بالتالي إطلاقها رسمياً لاحقاً مع الإصدار النهائي سيسهل من حياة واسلوب تصفح مئات ملايين المستخدمين حول العالم.

المصدر:

Techdows