هواوي تطلق nova 7 SE 5G في السعودية وتتيح الطلب المسبق على nova 7 5G

أعلنت شركة هواوي عن إتاحة هاتف nova 7 5G “نوفا 7 5G” للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر 1899 ريال، بالتزامن مع إطلاق الأخ الأصغر له nova 7 SE 5G في السوق السعودي وبسعر 1599 ريال.

هاتف هواوي HUAWEI nova 7 5G

يأتي بنظام كاميرا رباعية مع عدسة أساسية بدقة بدقة 64 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وبجانبها عدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل، عدسة تقريب (تيليفوتو) بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة تكبير (ماكرو) بدقة 2 ميجابكسل. وتوفر الكاميرا الرئيسية الدعم لميزة Super Night Mode 3.0 للتصوير في الإضاءة المنخفضة. فيما تتيح عدسة التقريب بدقة 8 ميجابيكسل التقريب البصري 3 مرات، والتكبير الهجين 5 مرات، والتكبير الرقمي حتى 20 مرة مع دعم تثبيت الصورة (AIS) المدعم بالذكاء الاصطناعي لصور مقرّبة وثابتة. بينما تتواجد على الجهة الأخرى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل بإمكانها تسجيل فيديو 4K، وتدعم ميزة Super Night Selfie 3.0 لصور سيلفي في الإضاءة المنخفضة.

تقدم كاميرا الهاتف كذلك وضع الفيديو 1DUAL-VIEW، الذي يسمح للمستخدمين باستخدام كاميرتين مختلفتين في نفس الوقت لتسجيل مقاطع الفيديو من كلا الجانبين.

وبالنسبة للمزايا الأخرى، فكما هو واضح من الاسم، فالهاتف يدعم تقنية الجيل الخامس 5G بفضل معالج Kirin 985 5G الرائد.

كذلك يجلب الهاتف بطارية بسعة 4000 مللي أمبير ودعم تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط التي تشحن البطارية من 0 إلى 70٪ في 30 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف nova 7 5G الأنيق مع شاشة FHD+ من نوع OLED مقاس 6.53 بوصة بدقة عالية الوضوح 2400×1080.

هاتف هواوي nova 7 SE 5G

يأتي الأخ الأصغر من هواتف نوفا 7 بنفس نظام الكاميرا الرباعي مع عدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل. كذلك يدعم شاشة مشابهة مع قياس أصغر بواقع 6.5 بوصة.

فيما يدعم الهاتف معالج أقل امكانيات من سابقه، وذلك مع معالج 7 نانومتر Kirin 820 5G لكنه في نفس الوقت يدعم تقنية الجيل الخامس كما يظهر من الاسم.

ويدعم الهاتف تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط لتقليل وقت التوقف عن العمل بين الشحنات.

مدعومان مع منصة HUAWEI AppGallery

بينما يستمر الحظر المفروض من شركة جوجل على هواوي، فإن هواتف الشركة الصينية تستمر بدعم منصة HUAWEI AppGallery والتي أصبحت بمثابة المتجر الرئيسي للتطبيقات على هواتف هواوي وتضم الآلاف من التطبيقات بينها تطبيقات كبرى شبكات التواصل الاجتماعي.

السعر والتوافر

هاتف هواوي nova 7 5G متاح للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بألوان Space Silver و Midsummer Purple و Black مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت سعة التخزين مع هدية قيمة بكمية محدودة عبارة عن HUAWEI Watch GT Black و HUAWEI Bluetooth Speaker AM61، وبسعر 1899 ريالًا سعوديًا.

أما هاتف هواوي nova 7 SE 5G فهو متوفر للشراء بالفعل في السوق السعودي بسعر 1599 ريال مع هدية قيمة عبارة FreeBuds lite و CP12S(12000ma,40W Fast charging power bank) بجانب كوبون خصم بقيمة 833 ريال من تطبيق الأجرة Jeeny المتاح في السعودية على متجر هواوي. ويأتي بثلاثة ألوان Space Silver و Crush Green و Midsummer purple مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت سعة التخزين.