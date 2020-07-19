سامسونج تطلق Galaxy A71 5G و Galaxy A51 5G في السوق السعودي

أطلقت شركة سامسونج في المملكة العربية السعودية هاتفين ذكيين جديدين من الفئة المتوسطة عالية المواصفات هما Galaxy A71 5G و Galaxy A51 5G بشكل رسمي في السوق السعودي. ليُكملا بذلك سلسلة الهواتف الداعمة لتقنية الجيل الخامس 5G.

وقال يونجونغ كيم، نائب الرئيس، رئيس وحدة مجموعة أعمال تخطيط منتجات الاتصالات المتنقلة المبتكرة في سامسونج للإلكترونيات بمناسبة هذا الإطلاق في السعودية: “نطمح من خلال محفظة سلسلة Galaxy A لتقديم ابتكارات أساسية وخبرات متينة بأسعار متنوعة وبدون المساومة على المزايا. ويسعدني اليوم أن أعلن عن الخطوة التالية في رحلتنا المتمثلة بهاتفي Galaxy A71 5G و Galaxy A51 5G اللذين صمما لعصر شبكة اتصال الجيل الخامس 5G. وتندرج هذه الخطوة في إطار التزامنا المستمر بتوفير قدرات تتماشى مع الجيل القادم لمزيد من الأشخاص من خلال دمج 5G بمحفظة الهواتف الذكية المتنوعة لدينا وبأسعار في متناول المستهلكين.”

هاتف سامسونج Galaxy A71 5G

يأتي الهاتف مع شاشة Super AMOLED Plus عالية الدقة وبواقع 1080×2400 بكسل بقياس 6.7 بوصة، وتدعم الشاشة مستشعر بصمة تحتها وتوفر كاميرا أمامية بدقة 32 بكسل على شكل ثقب دائري.

ويضيف معه كاميرا رباعية مع عدسة أساسية 64 ميجابكسل بفتحة غالق F1.8، كاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابكسل بفتحة غالق F2.2، كاميرا تصوير عميق 5 ميجابكسل بفتحة غالق F2.2، وكاميرا ماكرو 5 ميجابكسل بفتحة غالق F2.4.

كما يأتي مع معالج اكسينوس ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي رام بخيارين الأول بسعة 6 جيجابايت والثاني 8 جيجابايت، بجانب سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت. فيما يوفر دعم بطاقة ذاكرة MicroSD الخارجية بسعة تصل حتى 1 تيرابايت.

ويحوي الهاتف بطارية كبيرة بسعة 4,500 ملي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن فائق السرعة بقوة 25 واط.

يوفر Galaxy A71 5G الدعم لخاصية Game Booster من سامسونج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تحافظ على أداء عالي للاستخدام.

هاتف Galaxy A51 5G

يتميز الهاتف بمواصفات مشابهة إلى حد ما مع الهاتف السابق، حيث يأتي مع معالج اكسينوس ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، فضلًا عن دعم بطاقة ذاكرة MicroSD الخارجية بسعة تصل حتى 1 تيرابايت.

كما يحوي بطارية كبيرة بسعة 4,500 ملي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع لكن بقوة 15 واط.

ويضيف معه شاشة Super AMOLED عالية الدقة وبواقع 1080×2400 بكسل بقياس 6.7 بوصة تدعم مستشعر البصمة المدمج تحتها، وتحوي ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

ويأتي مع كاميرا رباعية مع عدسة أساسية 48 ميجابكسل بفتحة غالق F2.0، عدسة فائقة الاتساع 12 ميجابكسل بفتحة غالق F2.2، عدسة تصوير عميق 5 ميجابكسل بفتحة غالق F2.2، وعدسة ماكرو 5 ميجابكسل بفتحة غالق F2.4.

التوافر في المملكة العربية السعودية

يتوفر Galaxy A71 5G مع تصميمه الأنيق وبثلاثة ألوان؛ هي الأسود والفضي والأزرق، فيما يتوفر هاتف Galaxy A51 5G بالألوان الأسود والأبيض والوردي. وهما متاحان للشراء في السوق السعودي.