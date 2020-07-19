سالفة منصة تواصل عربية ضمن مجتمعات تتشارك نفس الاهتمام

أعلن القائمون على منصة سالفة إطلاقها رسميًا، حيث تُعد منصة عربية اجتماعية جديدة تنطلق من المملكة العربية السعودية وتجمع الجمهور بمختلف اهتمامهم ضمن مجتمعات خاصة تتوافق معهم، لتكون بذلك مكانًا لتنظيم المحتوى العربي.

تأسست المنصة على عبد العزيز الشهري الذي مطور واجهات أمامية وسبق له العمل على تأسيس عدة مشاريع تقنية مثل منصة تثاقف وعلى الطاير وموقع عرب بيتا، فيما يضم فريقها حسام أحمد مهندس برمجيات ومديرة التسويق والتواصل آلاء الشهري. ويدير الفريق أعماله عبر الإنترنت باستخدام منصة سلاك ومنصة جارا.

جاءت فكرة “سالفة” بسبب الاقبال الهائل على الشبكات الاجتماعية في المنطقة وخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث يرى القائمون على سالفة أن المحتوى العربي في المنصات التواصل المعروفة يتسم بكثرة التشتيت في المحتوى، على عكس منصات أخرى مثل ريديت والتي تتشابه معها إلى حد كبير.

وتقول الشركة في بيانها لموقع عالم التقنية: “أول كلمة أتت في بالنا “ليش لا” عند بناء منصة اجتماعية مقرها الرئيسي السعودية، حيث تحتل السعودية المركز الأول في الخليج من حيث التواجد في مواقع التواصل الاجتماعي، والخامس عالميًا في التواجد على تويتر. وبحسب سناب شات يوجد أكثر 13 مليون مستخدم لتطبيقها في المملكة ما يجعلها أكثر بلد استخدامًا للتطبيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

كان العمل على المنصة قد بدأ في فبراير 2020، فيما كان الانطلاق في 16 يوليو وشهد تسجيل أكثر من 300 مشترك وإطلاق 10 مجتمعات وأكثر من 100 سالفة جديدة جمعت مجتمعات بين الفن إلى الرياضة مرورًا بريادة الأعمال، والمواضيع العامة.

وتعلق الشركة على الأرقام التي جنتها على منصتها، بالقول: “هذا يعكس مدى اهتمام المجتمعات والمستخدمين في المنطقة العربية بهذا النموذج.”

كيفية استخدام سالفة؟

تتسم طريق الاستخدام على المنصة بسهولة، حيث تتواجد هناك العديد من المجتمعات التي تم انشاءها من أشخاص لديهم نفس الاهتمامات، ولكل مجتمع عدد من المشتركين يتشاركون في السوالف والتعليقات.

ومثلما الحال مع منصة ريديت الشهيرة، فلكي تصل إلى “سالفتك” إلى أعلى الترتيب يتوجب الحصول على نقاط تقييم عالية.

تتيح المنصة إضافة ثلاثة أنواع من السوالف تتمثل في النصوص، الصور والفيديو، أو الروابط. وتدعم خلال إضافة السوالف أو المنشورات إضافة الوسوم “هاشتاق” لتسهيل الوصول إلى المواضيع المتشابهة.

تطبيق منصة سالفة قادم

تقول المنصة في بيانها أنها تعمل على تطبيق iOS وتسعى لإطلاقه قريبًا ليتاح لكافة مستخدمي هواتف آبل، وذلك بالتزامن مع العمل على ادراج المزايا الأساسية المختلفة على الموقع.