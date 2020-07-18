قراصنة تويتر نسخوا بيانات من الحسابات المخترقة

كشفت تحقيقات تويتر المبدئية بشأن عملية الاختراق الكبيرة التي حصلت قبل أيام، أن القراصنة سرقوا بيانات بعض تلك الحسابات بالكامل عبر أداة تحميل البيانات الشخصية.

تقول تويتر أن ثمانية حسابات على الأقل من الحسابات المخترقة تم تنزيل بياناتها. هذا يعني الحصول على الرسائل الخاصة وجهات الاتصال وغيرها.

في حين أن تويتر لم تذكر تلك الحسابات بالأسم، لكنها طمأنت أنها ليست من بين الحسابات الموثقة.

وكان قد تعرض 130 حساب تويتر أغلبها تابع لشخصيات معروفة وشركات عالمية مثل جو بايدن، باراك أوباما، بيل غيتس، إيلون ماسك، وارن بافت، أوبر وغيرها.

وقام القراصنة بإعادة تعيين كلمة المرور ما سمح لهم بالدخول إلى 45 حساب من بين الحسابات المخترقة.

ونشر القراصنة على الحسابات المخترقة تغريدات مفبركة تدعي أنه في حال أرسل أي من المتابعين مبلغ مالي بالبتكوين إلى عنوانهم الخاص، فإنهم سيرجعونها مضاعفة، وبالطبع هذا ما لم يحصل.

يبدو أن الاختراق لم يكن بدافع مالي بالدرجة الأولى، لأن البيانات التي يمكن الحصول عليها من تلك الحسابات المخترقة، قد يمكن توظيفها بشكل آخر، وإن لم تكن تلك الحسابات التي تم تنزيل بياناتها على نفس الدرجة الحساسة مقارنة مع الحسابات الموثقة للشخصيات المرموقة.

المصدر:

Twitter Support